Eventi gratis a Roma, spettacoli, sagre e divertimento a 0 euro | Ecco tutte le date da segnare

Divertirti a Roma gratis tra spettacoli e varie occasioni non è mai stato così facile. Le date da segnarti in agenda.

Lo sappiamo. Non è facile trascorrere l’estate in città quando vedi i tuoi vicini di casa chiudere le finestre e scendere le scale con le valigie. Stanno per andare in vacanza, al mare. Tu, quest’anno non te lo puoi permettere, come, del resto, moltissimi altri italiani. Puoi solo fare qualche veloce gita a Ostia, se abiti nella Capitale o dintorni.

Oppure puoi andare in qualche bel parco ove rigenerarti, fare delle belle passeggiate e giocare con i tuoi bambini. Roma ne è piena zeppa e il top dei top in tale direzione è quello di Villa Borghese. E poi, a onor del vero, anche in questi giorni puoi svagarti anche in altro modo, senza però sborsare un solo euro.

Certo, magari qualcosina la dovrai spendere per prendere un mezzo di trasporto pubblico o acquistare una bottiglietta d’acqua, visto anche il caldo torrido da poco sopraggiunto, ma per goderti un bello spettacolo non dovrai pagare un biglietto d’ingresso. Se per esempio vuoi passare ore liete con i tuoi figli, fai un salto a Villa Bonelli.

Eventi gratis a Roma da vivere con la famiglia e gli amici

Qui fino a fine settembre puoi partecipare al Bonelli Playground che include laboratori, giochi e varie forme di divertimento per tutta la famiglia. Se invece vuoi saperne di più sull‘Arabia Saudita puoi fare un salto alla Rinascente di Via Tritone. Qui fino al 5 luglio incluso puoi, dalle 10 alle 21, assistere a spettacoli di vario genere e ammirare tantissimi allestimenti.

Vuoi invece vivere la Urbe Eterna come turista senza spenderne manco uno? Allora partecipa ai tour gratis che permettono di farlo anche in orari serali. Uno dei più interessanti è quello delle chiese barocche ma ce ne sono davvero tanti a disposizione. Puoi inoltre visitare il Giardino Giapponese, sito in via Gramsci, con tanto di visita guidata. In ogni caso qui meglio prenotare.

Dalle visite guidate, al Grande Cinema e alla buona musica dal vivo

Non mancano nemmeno gli appuntamenti con il Grande Cinema in Piazza, dalla Cervelletta fino a Monti Ciocci, sia per i grandi che i piccini. La programmazione, decisamente varia, prevede anche la moderazione di grandi esperti del settore che presenteranno con precise critiche le pellicole che si andranno a visionare.

La manifestazione, giunta alla sua decima edizione, prevede l’ingresso libero. In ogni caso è bene tenere monitorato il sito ufficiale di essa per verificare cambiamenti di location e di film che possono essere trasmessi. Infine, se siete appassionati di musica, vi consigliamo il Summer Festival a Villa Lazzaroni, in programma fino a fine mese. Tanti concerti e incontri dal vivo sul tema della Sostenibilità Ambientale.