Eurospin, questa volta alle casse c’è il delirio | Paghi una miseria e prendi prodotti costosissimi: così fai veramente colpo sul partner

Se ti rechi in un supermercato Eurospin non puoi non cogliere al volo questa occasione. Ecco cosa potrebbe essere utile per avere successo in ambito sentimentale.

“L’Eurospin è un’azienda italiana della grande distribuzione organizzata di alimenti e generi di largo consumo del canale discount presente in Italia, Slovenia, Croazia e Malta”, ecco cosa si può leggere su Wikipedia. Non tutti sanno che è stata fondata nel 1993 a San Martino Buon Albergo e il presidente è Daniele Mion.

Per quanto riguarda il nome aziendale sarebbe l’acronimo di Spesa Intelligente. Nel 2004 sono stati aperti dei punti vendita in Slovenia e solo nel 2020 l’Eurospin si è fatto conoscere in Croazia. Attualmente ci sono 20.000 dipendenti impiegati in circa 1.200 punti vendita. Un successo che è destinato ad amplificarsi sempre più e il merito è sicuramente di ciò che viene proposto al cliente.

Non a caso nel 2021 ha fatturato ben 8 miliardi di euro. Tra gli scaffali si possono trovare sempre prodotti alimentari, e non solo, di qualità e allo stesso tempo i prezzi risultano essere accessibili a tutti. Secondo quanto riportato sul sito greenme.it sembra che sia possibile portare a casa degli ottimi acquisti che possono essere utilizzati come regalo.

Vuoi fare colpo sul partner? Questo è il modo migliore…ed economico

In questo caso stiamo parlando dei profumi. Termine che deriva da due parole latine, che stanno a significare “attraverso” e “fumo”, e non è altro che una miscela a base di alcool e sostanze odorose che si usa per dare un odore gradevole a animali, oggetti, spazi e ovviamente corpo umano.

I primi cosmetici risalgono all’Antico Egitto e in un secondo momento furono utilizzati da tutti i popoli del Mediterraneo antico, ovvero dei Greci fino ad arrivare agli Arabi. Oggigiorno ci sono tante fragranze e quando ti rechi presso un punto vendita Eurospin hai davvero l’imbarazzo della scelta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Scent Avenue (@scent.avenue_nic)

Paghi di meno e puoi godere della fragranza di un profumo di marca

Ci sono dei profumi a marchio Eurospin che ricordano molto quelli costosi. Tra i profumi da uomo ci sono i seguenti: Silver Waterfall che ricorda Acqua di Giò, Iconic Warrior ricorda Boss Bottled, Cold Ocean fa venire in mente Cool Water e Sir Wood è simile all’Aventus Creed.

Tra quelli femminili sono stati segnalati il Lady Sugar che ricorda Black Opium, Emozioni è simile al Chloė e Sweet Dreams a Chanel Chance. Se ami i profumi menzionati e non vuoi spendere tanto, basta acquistare a meno di 7 euro uno di questi.