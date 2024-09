Eurospin non sbaglia un colpo: ecco chi produce veramente la sua mozzarella | Il marchio originale lo paghi il doppio

Eurospin, il discount è sempre più sulla cresta dell’onda. Chi c’è dietro la produzione della sua buonissima mozzarella?

Anche se l’estate, complici i temporali e le piogge molto forti di questi giorni che hanno invaso soprattutto il Nord della nostra Penisola, si sta apprestando a concludersi, si sono alcuni alimenti freschi che non mancano mai nel nostro frigorifero. Fra di essi non possiamo non annoverare in primis la mozzarella, che piace sia ai grandi che ai piccini.

È strepitosa da sola per la mitica caprese, che ha sempre il suo insindacabile perché. Oppure può essere impiegata per creare spiedini da servire come antipasto o aperitivo casalingo.

E che dire di quella in carrozza? Di certo può risolvere alla grande il problema di un pasto, specie se abbiamo deciso di condividerlo con i nostri nipotini.

Inoltre la mozzarella possiamo impiegarla in molte ricette, come gli gnocchi o la pasta alla sorrentina, da vedersi talvolta anche come un ricco piatto unico. O ancora può essere sfruttata per rendere più appetitose alcune verdure gratinate al forno. Tanti la amano pure nella frittata, così come farcia per panini, piadine e focacce.

Eurospin, il vero produttore della mozzarella Land

Non dimentichiamoci nemmeno che essa è alla base della pizza, sebbene ne esistono alcune, come la marinara, che non ne prevedono la presenza. Ed è per tale motivo che, accingendoci a fare la spesa, essa non manca mai nel nostro carrello. Il più delle volte decidiamo di comperarla, approfittando del pacco convenienza, che ne contiene tre o quattro.

Di certo se andremo da Eurospin, uno dei supermercati discount più amati del nostro Paese, potremo farne incetta, strizzando l’occhio alla qualità e alla convenienza. Infatti qui vige la politica commerciale del prodotto per, e non da. Sapete quale marchio super famoso si nasconde dietro la Mozzarella Land in vendita da Eurospin?

I marchi super famosi

Qui c’è da fare una piccola ma fondamentale distinzione. Se parliamo della versione ciliegina, molto amata dai piccoli e usata per la creazione degli spiedini, vi sveliamo che si tratta della Granarolo. Quella tradizionale vede come produttrice invece la Galbani. La stessa realtà, tra l’altro, si nasconde dietro la produzione di tanti altri formaggi, fra cui spiccano lo stracchino, il mascarpone e la ricotta.

Se ci spostiamo su quella di bufala, vi sveliamo che fra i produttori fanno parte le Fattorie Garofalo e il caseificio di Mondragone I. LC. Mandara. Insomma, ecco dunque spiegato il motivo della ragguardevole squisitezza delle mozzarelle che troviamo in tutti gli store Eurospin.