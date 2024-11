Eurospin, la sta regalando veramente a tutti: SMART TV da urlo | Non c’è tempo per riflettere, mettiti in coda e paga 3 spicci

Non ci crederai mai, ma Eurospin sta stracciando la concorrenza con questa promozione imperdibile. Affrettati.

Eurospin è diventato sinonimo di spesa intelligente per tantissimi italiani. Nato come discount, offre un’ampia selezione di prodotti a prezzi accessibili, permettendo di riempire il carrello senza svuotare il portafoglio. Il concetto di discount in Italia ha preso piede velocemente, proprio grazie a catene come Eurospin, Lidl e MD.

Queste propongono qualità e convenienza a chi vuole risparmiare senza rinunciare a una spesa completa. Dalle confezioni familiari ai prodotti a marchio privato, i discount hanno reinventato il modo di fare la spesa: non solo cibo, ma anche articoli per la casa, elettronica e persino abbigliamento nel caso di Lidl.

Ma come ha fatto a fare tanto successo proprio Eurospin? La sua strategia si basa su una selezione mirata di prodotti, spesso locali, che permette di ridurre i costi senza intaccare la qualità, rivolgendosi a un pubblico vasto ed eterogeneo. Il tutto tramite accordi con brand specifici.

Il Black Friday alle porte

Non tutti potrebbero sapere che il Black Friday è nato negli Stati Uniti, ma ormai è diventato un appuntamento fisso anche in Italia. Questo venerdì di super sconti segna in un certo senso metaforico, l’inizio dello shopping natalizio. Negli ultimi anni, anche catene come Eurospin hanno iniziato a lanciare promozioni speciali in questo periodo.

Le offerte non si limitano più solo all’elettronica o agli acquisti online: ora i supermercati fanno a gara per offrire prodotti scontati, anche per quel che riguarda gli alimentari. Insomma, ormai il trend è stato dettato a livello internazionale e l’Italia si è adattata. Ma non è tutto: a volte può tornare utile non essere bastian contrari.

La TV del momento da Eurospin

Per il Black Friday di quest’anno, Eurospin ha davvero alzato l’asticella con un’offerta imperdibile: una Smart TV Led da 24 pollici, disponibile a soli 109,99 euro. Questo modello Smart HD è dotato di tecnologia avanzata, con sistema operativo VIDAA, un design frameless elegante e funzionalità di ultima generazione, come il nuovo sintonizzatore DVB-T/T2/C/S/S2 e la connessione Bluetooth.

Inoltre, offre la modalità Hotel, perfetta per gestire l’accesso dei canali e la connessione 5G per un’internet ultraveloce. Lo schermo garantisce colori vivaci e immagini nitide, ideale per godersi Netflix, Disney+, Amazon Video e YouTube, tutte già preinstallate e pronte all’uso. Ma non finisce qua. Per rendere ancora più esclusiva la sua offerta, Eurospin ha predisposto solo pochi pezzi. Devi affrettarti, corri subito in negozio!