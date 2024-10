EUROSPIN, la promo di HALLOWEEN è appena iniziata | Con soli 10€ porti a casa la spesa per l’intera famiglia: avanza il caffè per i vicini

Halloween da Eurospin si festeggia alla grande. Tutto quello che possiamo comperare.

Eurospin, grazie alla maxi promo di Halloween, con 10€ riempi il carrello. No, non stiamo scherzando, ma è la mera verità e, se non ci credi e vuoi svolgere il ruolo del San Tommaso di turno, non resta che affrettarti a frequentare uno dei negozi di questa catena possibilmente più vicino a casa tua. Noterai sul volantino sia cartaceo che digitale che in effetti le offerte che sono in vigore ora sono esplosive.

Anzi, potremmo dire da brividi, e sono forse quelli che proverai la notte di Halloween. Non mancheranno addobbi fai da te e costumi, sempre creati con le tue mani. Vi divertirete a provare trucchi, tramite il make-up fatto in casa e seguirete film e pellicole adatte al momento. I più modaioli diranno anche di sì a una colonna sonora scelta gli scorsi giorni.

Impossibile non pensare alla buona tavola e, per portare manicaretti adatti a tutti, non dovrete sborsare troppi soldini. Inoltre se farete la spesa da Eurospin lo potrete attuare senza problemi. Eurospin è in cima alla lista dato che si tratta di uno store degno di nota. Il giorno dopo è già la festa di Ognissanti e molti vorranno trascorrerla in famiglia.

Eurospin le nuove offerte brividose

Dunque qualche altra spesina si affronterà, anche per approfittarne per acquistare qualche confezione di cioccolatini da portare come cadeau in casa delle persone che ci ospitano. Insomma è normale, anche complice l’autunno inoltrato, che pure il desiderio di assaggiare maggiormente qualche manicaretto, oltre che dolcetto, salga a dismisura.

Se lo si può fare puntando al risparmio, ma senza scordarci in un angolo polveroso la qualità, allora è davvero il massimo. Approfittando di questa promozione in 1200 punti vendita in Italia da Eurospin, potremmo concretamente, con soli 10€, riempire una borsina e se vorremmo risparmiare anche sul di loro, quando saremo alla casa, a dovremo riporle al sicuro.

Con 10€ ti porti a casa tutto questo

Se tutto ciò è fattibile è perché, ora come ora, troviamo, tra le tantissime proposte Eurospin, alcuni prodotti in vendita a solo 1€. Ce n’è per tutti i gusti e ogni esigenza, visto che parliamo non solo di sughi pronti e passate di pomodoro, ma anche di bibite, patatine, altri snack salati, salumi, caramelle, tonno al naturale, oltre che olive e funghi trifolati in scatola.

Passando al reparto fresco e surgelati troveremo a questo prezzo formaggio grattugiato, una confezione di piadine, il minestrone, nonché panzerotti, vongole sgusciate e bastoncini di granchio. Se parliamo invece di cura della nostra prole e della nostra casa, a 1€ ecco il salva slip e detersivi per la pulizia dei pavimenti e igienizzazione della casa, oltre che profumatori ambiente.