Eurospin batte Lidl 1€ a 0 | Con una misera monetina porti a casa la padella dei tuoi sogni: nasconde l’effetto ‘speciale’

L’Eurospin dà la stoccata finale a Lidl con un’offertissima imperdibile per tutti i suoi clienti. Attenzione: non durerà per sempre.

I volantini dei supermercati sono da sempre uno degli strumenti di marketing più efficaci e diffusi nel settore della grande distribuzione. Questi opuscoli, distribuiti capillarmente nelle cassette postali, all’interno dei punti vendita e online, rappresentano un modo diretto e immediato per comunicare ai consumatori le offerte e le promozioni disponibili.

Ma dietro la semplice apparenza di un elenco di prodotti scontati, si cela una strategia ben studiata che mira a influenzare le scelte d’acquisto e a incrementare le vendite. Il layout del volantino non è casuale: i prodotti più in evidenza, spesso collocati in prima pagina o in posizioni centrali, sono quelli su cui i supermercati puntano.

Inoltre, l’alternanza tra offerte su prodotti di marca e private label è studiata per bilanciare l’attrattività dell’offerta con la promozione dei prodotti interni, che garantiscono margini di profitto più elevati. Nonostante la crescente digitalizzazione, la versione cartacea del volantino continua a giocare un ruolo chiave.

La fisicità del volantino permette ai consumatori di sfogliare le pagine con calma, pianificare gli acquisti e persino collezionare offerte per confrontare prezzi tra diversi supermercati. Questa pratica, apparentemente tradizionale, si rivela quindi ancora estremamente efficace, soprattutto per fasce di popolazione meno avvezze alla tecnologia.

Eurospin vs Lidl: due giganti a confronto

Nel panorama della grande distribuzione discount, due nomi spiccano per la loro presenza capillare e di prodotti offerti: Eurospin e Lidl. Questi due colossi del settore si contendono una larga fetta di mercato, puntando su strategie simili, ma con alcune differenze che ne definiscono l’identità.

Eurospin è nota per il suo approccio estremamente orientato al risparmio, con un’offerta che privilegia le private label, i marchi propri della catena, spesso prodotti da grandi aziende italiane. Lidl, d’altro canto, ha adottato una strategia leggermente diversa, puntando sulla varietà dell’offerta e sull’immagine, con punti vendita moderni, luminosi e ben organizzati.

Il nuovo volantino di Eurospin

In questo contesto di forte competizione, Eurospin ha recentemente lanciato un volantino eurospin.it che sta attirando l’attenzione dei consumatori per un’offerta davvero allettante. Con una spesa minima di 35 euro, è possibile acquistare con un solo euro in più una padella con un “effetto speciale”, ossia è antiaderente.

Tutto però ha una data di scadenza. Quella della promozione in questione è di due giorni, infatti la promo è valida solo per il 6 e il 7 settembre 2024. Non c’è tempo da perdere: la padella è adatta anche a tutti i tipi di piani cottura, anche a induzione.