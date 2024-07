Euronics, l’offerta è incredibile: climatizzatore Samsung a soli 133€ | Li trovi solo in questo punto vendita

Euronics, super offerta per un climatizzatore top. Lo comprate a solo 133€ e lo trovate solo in questo punto vendita.

Con il caldo pazzesco di questi giorni, dove sia la temutissima afa, che l’odiata umidità si sono fatte sentire è praticamente impossibile vivere bene in casa senza un condizionatore. Il problema è che, con la brutta aria che tira nel nostro Paese, è impossibile sostenere tale spesa. Parliamo infatti di una onerosa e che quindi non si può affrontate a cuore leggero.

Tanto più che ora c’è da pensare alle vacanze e a qualche giorno di relax. Fatto sta che stando ai rincari che hanno toccato il settore turismo e trasporti, saranno in tanti gli italiani a doverci rinunciare. In ogni caso tutti devono, per il loro benessere, oltre a mangiare bene e mantenersi idratati, restare al fresco.

Talvolta i ventilatori non bastano e quindi dobbiamo affidarci ad altri strumenti, come condizionatori e climatizzatori. Tuttavia molti non conoscono la differenza che vige tra gli ultimi due strumenti. Se da un lato il condizionatore consente di controllare la temperatura dell’ambiente, il livello di circolazione e l’umidità, il climatizzatore offre la possibilità di regolare in autonomia queste funzioni.

Climatizzatore Samsung a basso costo da Euronics

Nel farlo dona anche puntali controlli, sia sulla temperatura che sulla velocità del ventilatore. Fatto sta che entrambi consumano parecchio e pertanto dobbiamo andarci cauti con il loro repentino utilizzo. Bene anche occuparsi della loro pulizia, prima dell’accensione.

E con essa ci riferiamo sia a quella interna che esterna. Parlando a bomba del climatizzatore, approfittando dei saldi che sono tutt’ora in vigora in tutta Italia, anche nei negozi di elettronica ed elettrodomestici, possiamo ottenere un affare un tale direzione, facendo un salto da Euronics. Qui ne troviamo uno magnifico, targato Samsung a un prezzo super vantaggioso.

Di quale modello si tratta

Il modello di cui parliamo in particolare è Samsung-Kit F-AR 12M climatizzatore mono split. Costa 399€, Iva e contributo Raee inclusi. È pagabile in tre rate, senza interessi a 133€ con Klarna. Ora come ora è disponibile presso lo store Euronics di Marsciano, in provincia di Perugia. Pare che lo sia pure in quello di Arezzo, sito in Viale Mecenate.

In ogni caso, qualora interessati, dobbiamo affrettarci, dato che tale succulenta offerta, in vigore dal 18 luglio 2024, sarà valida solo fino al 31 luglio dello stesso mese e fino a esaurimento scorte. Dunque, prima di recarsi in loco, se si è distanti di qualche chilometro, è bene verificare la disponibilità del prodotto negli store, facendo una telefonata.