Emma Marrone e la notizia che non vorresti mai ricevere e che non ti meriti: buio totale dall’oggi al domani

A poche ore dalla pubblicazione dell’album Souvenir, Emma Marrone ha fatto delle dichiarazioni che mai nessuno si sarebbe aspettato. Ecco cosa è successo alla cantante.

Emma Marrone ha ottenuto la popolarità vincendo una delle precedenti edizioni di Amici di Maria De Filippi. Il talent show le ha permesso anche di conoscere Stefano De Martino che per un po’ di tempo è stato il suo fidanzato.

Purtroppo l’idillio è finito a causa del flirt di lui con Belen Rodriguez, ma a distanza di anni sono tornati in buoni rapporti. Quest’estate la cantante è stata vista nella bellissima villa di Posillipo di Stefano e così si è scatenato il gossip. I due hanno messo in chiaro che sono esclusivamente amici.

Tutti sono concordi nel dire che sia una delle cantanti del momento del mondo della musica italiana. Non ha mai perso la sua umiltà e questo la rende più unica che rara. Lo dimostra quando rinuncia alla security cantando in mezzo alla gente.

In questi giorni Emma ha lanciato il suo nuovo progetto musicale intitolato Souvenir. Si tratta di un album in studio pubblicato il 13 ottobre 2023 dalla Capitol Records. In realtà durante una serie di interviste ha raccontato che in quest’avventura ha dovuto fare i conti con alcune problematiche che hanno segnato la sua vita.

Un evento ha stravolto la vita di Emma Marrone

L’album include nove tracce, di cui sei scritte proprio da Emma con l’aiuto di autori e produttori di spicco. Tematiche personali e sociali, il femminismo, i rapporti con il web vengono affrontati.

Di recente ha rilasciato un’intervista a FQMagazine si è aperta a 360 gradi sulla sua vita privata. Non ha vissuto bei momenti, dunque con questo progetto fa un inno alla serenità. Non ha mai nascosto le cause dell’addio di una persona a lei molto cara. Molti avranno già capito di chi si tratta.

“Ci incontreremo tutti un giorno”

“Sono passata nell’ultimo anno per buchi neri enormi punto è stato l’anno più destabilizzante, più doloroso, più mortificante della mia esistenza, ho dovuto per l’ennesima volta a superare quelle botteghe della vita che non ti spieghi e che non ti meriti…Mi viene da pensare che le persone non vanno via per sempre, in qualche modo, restano insieme a noi. È una fase della vita, tanto ci incontreremo tutti un giorno”.

Il padre, Rosario Marrone, stava combattendo contro la leucemia da mesi. Per questo motivo Emma ha trascorso l’ultimo periodo nel suo paese di origine, nel Salento. Per lui è stato scritto il brano Intervallo. Sicuramente riscuoterà un enorme successo.

