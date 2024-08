‘Emanuele abbiamo bisogno di te’: Signorini prova il tutto per tutto | Trovata la mossa per portarlo al GF

Ci sono delle novità per quanto riguarda la prossima e imminente edizione del Grande Fratello. Alfonso Signorini non poteva non contattare lui, noto personaggio pubblico. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Il Grande Fratello è uno dei programmi televisivi più longevi della televisione italiana. Basta pensare che la prima edizione è andata in onda nel 2000 e al timone della conduzione c’era Daria Bignardi e come inviato Marco Liorni. I 10 concorrenti sono stati nella casa per 99 giorni e la vincitrice fu Cristina Plevani che portò a casa 250 milioni di lire. Da allora tante cose sono cambiate.

Al timone della conduzione si sono alternati tanti conduttori e tra questi possiamo menzionare Barbara d’Urso, Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi e attualmente Alfonso Signorini. Quest’ ultimo ha messo da parte le vacanze per garantire agli italiani un’edizione sorprendente.

Secondo quanto riportato su fanpage.it sono quattro i nomi certi che entreranno a far parte del cast della nuova edizione che andrà in onda a partire da settembre. Si tratta di Iago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez e Luca Calvani.

Non è ancora certa la presenza dell’ex tronista Brando Ephrikian, il quale vorrebbe mettersi nuovamente alla prova davanti alle telecamere per farsi conoscere ulteriormente dagli italiani. In queste ore pare che Alfonso Signorini stia facendo di tutto per convincere un volto noto della televisione ad affrontare questa nuova esperienza.

Alfonso Signorini incassa un duro colpo

“Mediaset lo voleva come concorrente di punta nella prossima edizione del Grande Fratello. Lui ha rifiutato nonostante gli fosse stata proposta un’ottima offerta economica e una permanenza limitata nella casa più spiata degli italiani“, ecco quanto rivelato da Alberto Dandolo sulla rivista Oggi.

Come se non bastasse in queste ore Alfonso Signorini avrebbe ricevuto l’ennesimo rifiuto da costui che avrebbe addirittura chiesto un altro ruolo all’interno del programma. Chi potrebbe mai rifiutare un’esperienza simile? La risposta immediata.

Un altro opinionista per il reality show?

“Avrebbe accettato di partecipare al reality show solo per il ruolo di opinionista al posto o al fianco della già confermata Cesara Buonamici”. Non è chiaro se sarà accontentato, quindi non resta altro da fare che attendere prossimi aggiornamenti.

Lui non è altro che il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Un personaggio pubblico del suo temperamento e sicuramente avrebbe incuriosito il fedele pubblico del Grande Fratello. Manca ancora un po’ di tempo, dunque tutto può accadere fino all’ultimo secondo. Come lui pare c’è anche altri abbiano detto no e tra questi abbiamo Lino Banfi, Karina Cascella e Ronn Moss, l’amatissimo Ridge Forrester di Beautiful.