Elisabetta Canalis, sangue ovunque e vestiti strappati: beccata in mezzo alla strada ridotta così

Elisabetta Canalis si è mostrata sui social in modo insolito e i fan sono molto preoccupati. Ecco cosa è successo all’ex velina

Nata il 12 settembre 1978 a Sassari Elisabetta Canalis è sicuramente una delle veline più famose del programma satirico Striscia la notizia di Antonio Ricci. Tutti italiani ricorderanno la sua presenza sul palco con Maddalena Corvaglia dal 1999 al 2002.

Da allora ha scalato la vetta del successo. Per due edizioni successive è stata la valletta di Controcampo in onda su Italia 1 per poi cimentarsi nella recitazione nella fiction Carabinieri. Inoltre Biagio Antonacci la resa protagonista del videoclip di una sua canzone, ovvero Convivendo.

Nel 2006 ha sostituito Michelle Hunziker in Love Bugs, nel 2007 ha condotto il Festivalbar e l’anno dopo ha partecipato al cine-panettone di Massimo Boldi La fidanzata di papà. Più recentemente ha condotto su Tv8 Vite da copertina e ho avuto modo di stare accanto a Nicola Savino nello studio de Le Iene. Nel suo curriculum si possono leggere tante altre attività professionali, dunque si può dire senza dubbio che ha fatto tanta strada da un punto di vista lavorativo.

Purtroppo in questo periodo è al centro dell’attenzione non solo per la separazione dal marito Brian Perry, ma anche per essersi mostrato sui social con sangue sul corpo e vestiti strappati. Ma cosa sarà successo? Andiamo subito a scoprirlo.

Attimi di paura per Elisabetta Canalis

Per quanto riguarda la vita sentimentale la Canalis ha avuto una relazione con Christian Vieri e poi con l’attore George Clooney. Poi da qualche settimana come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia della fine del matrimonio con il famoso chirurgo. I due si sono sposati nel 2014 e dal loro amore è nata una splendida bambina di nome skyler Eva.

Hanno chiesto affidamento congiunto e l’ex velina ha fatto sapere che continuerà a vivere a Los Angeles per permettere all’ex marito di vedere la figlia. Inoltre pare che già vivono in due case diverse. In queste ore ciò che sta facendo preoccupare i fan è un post di Instagram in cui lei compare in condizioni spaventose.

“Ready to get booed”

I follower possono stare tranquilli perché nelle foto pubblicate su Instagram si vede la Canalis divertita perché semplicemente sta festeggiando con gli affetti più cari la ricorrenza di Halloween.

Ha deciso di optare per un travestimento semplice: maglia strappata, sangue finto sparso su alcuni punti del corpo e un make-up dalle tonalità scure. Il risultato è stato eccellente, dal momento che per un attimo è venuto un colpo agli utenti social.