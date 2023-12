Elisabetta Canalis, la figlioletta non è affatto una bimba come le altre: altro che danza e ginnastica artistica!

Elisabetta Canalis, la figlia non è una bimba come tutte altre. Niente danza o ginnastica artistica per lei.

Indubbiamente la divina Elisabetta Canalis è rimasta ancora saldamente nei cuori palpitanti di tantissimi italiani. Si è fatta conoscere ancora giovanissima ad ampio raggio nel nostro Paese sia dal grande pubblico che dagli addetti ai lavori nelle vesti di velina accanto alla collega bionda Maddalena Corvaglia.

Le due sono state per tantissimo tempo grandissime amiche poi la loro amicizia tanto speciale è improvvisamente finita ma nessuna delle due ha mai spiegato il perché. Nonostante ciò i loro tanto numerosi estimatori sperano che possano prima o poi fare pace. Tornando a Ely, lei ora come ora si vide con una certa disinvoltura tra i suoi impegni sportivi e quelli di donna di Spettacolo.

Da un paio di anni a questa parte è diventata campionessa di kick boxing ma nel contempo è pure impegnata come modella e testimonial per svariati marchi e numerose realtà. Dulcis in fundo è super attiva sui Social, in particolare sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, dove ci dona anche tanti consigli riguardo alla Bellezza e alla Moda.

Elisabetta Canalis, la figlioletta non è affatto una bimba come le altre

Sempre qui, ci racconta la sua vita quotidiana, fatta di duri allenamenti e di momenti speciali che dedicata se stessa e alla sua adorata figlioletta. Parliamo della bellissima Skyler che è frutto del suo passato amore con l’ormai ex marito Brian Perri. I due, per il bene assoluto della creatura che hanno in comune, sono rimasti in ottimi rapporti.

Lei da mesi fa coppia fissa con l’affascinante Georgian Cipeanu che è anche lui un grande sportivo nonché il suo allenatore. I due non si nascondono più. Tuttavia ora lei non sta facendo parlare di se per questo motivo ma per via della figlia. Difatti pare che la bambina abbia interessi ben diversi rispetto a quelli delle sue coetanee. Altro che danza e ginnastica artistica!

Skyler ama l’hokey su ghiaccio

No, Skyler ama sport più avventurosi e tosti come l’hokey su ghiaccio. A rivelarcelo è stata la sua mamma che è super orgogliosa della sua creatura dal momento che pare si stia rivelando un vero asso in questa disciplina. Insomma, pare che la bimba abbia preso dalla sua tanto celebre genitrice l’immensa passione per lo sport.

In ogni caso pare che ora non sia affatto interessata alla kick boxing, ma è talmente piccina che potrà magari cambiare idea in futuro. Fatto sta che per ora sembra che stia male vedere talvolta la sua mamma combattere sul ring soprattutto se viene colpita duramente dalla sua avversaria. Cuore immenso di tenera figlia!