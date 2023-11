Elena Sofia Ricci, avete visto dove si è rifugiata dopo Che Dio Ci Aiuti? Vive davvero come una regina

Da quando Elena Sofia Ricci ha lasciato Che Dio Ci Aiuti sta trascorrendo alla sua quotidianità in questo posto incantevole. Ecco alcuni scatti della stupenda dimora in cui vive

Elena Sofia Ricci è nata a Firenze il 29 marzo 1962 ed è nota per essere un’attrice italiana. Ha esordito giovanissima in teatro, ma il vero esordio è avvenuto grazie a Pupi Avati che le ha dato modo di avere un ruolo nel film Impiegati. La sua interpretazione le ha permesso di ottenere Globo d’oro come migliore attrice rivelazione.

Nel 2003 ha ottenuto il ruolo di protagonista nella fiction Giovanni Falcone, l’uomo che sfidò Cosa Nostra e a seguire nel suo curriculum ha inserito tanti film. Possiamo menzionare Tutti i rumori del mondo, Gli ultimi del Paradiso, Contro ogni volontà, Il nome del popolo sovrano, Ne parliamo lunedì ed Ex.

Dal 2011 ha recitato in Che Dio Ci Aiuti nei panni di Suor Angela, però ora non fa più parte del cast. Durante questi anni ha fatto parte delle riprese della fiction Romeo e Giulietta con Alessandra Mastronardi, sua collega ne I Cesaroni. Non a caso le due hanno un buon rapporto che va oltre il contesto professionale.

I fan si sono chiesti dove stia trascorrendo la quotidianità da quando non fa più parte del cast della fiction della Rai che la resa per tante stagioni di indiscussa protagonista. Sul web si possono trovare delle foto.

Curiosità su vita privata di Elena Sofia Ricci

Per quanto riguarda la vita privata nel 1991 ha sposato lo scrittore Luca Damiani, ma hanno divorziato l’anno successivo. Nel 1996 ha avuto una relazione con Pino Quartullo e dal loro amore è nata Emma.

Successivamente dal 2003 fino al 2022 è stata sposata con il compositore Stefano Mainetti. Sono diventati genitori di una figlia di nome Maria. Probabilmente la storia è naufragata a causa di una presunta relazione extra coniugale di lui. Non è chiaro se abbia qualcuno accanto, ma in compenso qualcuno si sta chiedendo com’è la sua casa.

Una dimora lussuosa e in stile classico

L’attrice abita in una casa stupenda nella capitale italiana. In passato viveva a Trastevere, però si è trasferita a Roma Nord in una zona immersa nel verde. Alcune parti della casa si possono vedere grazie agli scatti che pubblica su Instagram.

Ha puntato su uno stile classico con mobili di antiquariato e tanti quadri che decorano le pareti. Non mancano sedie e tavoli retrò, muratura e pezzi di design. Ci sono ampi specchi sparsi per l’ambiente e il colore che predilige è senza dubbio il rosso. Ogni minimo dettaglio è stato scelto con cura.