Eddy Martens, dopo anni “scarnifica viva” Antonella Clerici: “ho la nausea al solo ricordo”

Eddy Martens, a distanza di tanti anni, è arrivata la dichiarazione che lascia senza parole. Ha ” scarnificato viva” Antonella Clerici. Ha parlato di nausea.

Indubbiamente ha fatto molto scalpore ai tempi la nascita dell'amore tra il ballerino belga e Antonella Clerici. Lui era giovanissimo mentre lei, più grande di lui di moltissimi anni, era all'apice del suo successo in TV. In poche parole era la conduttrice amatissima che è oggi. Si conobbero durante un viaggio e lui allora lavorava come animatore in un viaggio turistico.

Inizialmente lei voleva andarci piano ma poi il loro sentimento è talmente cresciuto da voler iniziare a viverlo fino in fondo. Ed è stata lei a conoscere anche i più cari amici di lui che avevano stili di vita molto diversi da suoi. Tuttavia i veri problemi di coppia sono iniziati quando lui è arrivato a Roma per vivere con lei.

Nemmeno la nascita di Maelle, la loro unica figlia, è riuscita a salvare la loro unione. Lui ha iniziato a lavorare con lei, dietro le quinte delle sue trasmissioni, ma era lei la star. Tutti la riconoscevano per strada e la fermavano per una foto o un autografo. Lui rimaneva nell’ombra e se era considerato era in quanto il compagno di.

Eddy Martens, dopo anni apre il rubinetto sulla Clerici

E ciò è esattamente quello che è successo anni fa a Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Quando si sono conosciuti ad Amici, dove lei era stata invitata da Maria De Filippi per ballare con lui, la star era lei. Diciamo pure che era già la diva di oggi mentre lui. sebbene famoso, non era ancora esploso dal punto di vista professionale.

E così il loro matrimonio, sugellato dalla nascita del piccolo Santiago, durò molto poco. E ora, secondo molti, sarebbe potuto succedere il contrario visto che lui è lanciatissimo sia come showman in TV che a Teatro. Tornando a Eddy, lui nel corso di un’intervista rilasciata a Chi ha raccontato del suo passato legame con Antonella, ma non l’ha fatto volentieri. Non per nulla ha parlato di nausea.

“Ho la nausea…”, la dichiarazione che lascia senza parole

” Ho la nausea al solo ricordo“, ha dichiarato tempo fa Eddy. Con ciò non si riferiva alla sua liason con la Clerici ma al periodo in cui, vivendo con lei, era sempre considerato poco. Molti sussurravano che lavorasse dietro le quinte solo grazie a lei e spettegolavano di continuo su di lui. Alla fine lui non ha retto ed è scoppiato. Tuttavia tutto ciò fa parte del passato.

Oggi con la conduttrice è in buoni rapporti e adora sua figlia Maelle. Lui si è rifatto una vita dal punto di vista sentimentale e professionale. Vive in Belgio e sta benone. A quanto pare ha aperto uno splendido salone di parrucchiere e non è affatto interessato al vasto mondo dello Spettacolo.

