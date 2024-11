“È stato un periodo buio”: Milly Carlucci lo ha scoperto solo ora | La sua ballerina si apre e ricorda la sua MALATTIA

A Ballando con le Stelle è calato il silenzio per via di una dichiarazione del tutto inaspettata fatta da uno dei concorrenti in gara. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

In queste ore si sta parlando dell’infortunio della ballerina professionista Anastasia Kuzmina mentre si stava esibendo con Francesco Paolantoni. Attimi di preoccupazione per i fan, ma poi ci sono rassicurati dopo aver visto un video pubblicato su Instagram da entrambi.

“Non ho fratture, non ho nulla di rotto. Ha un legamento lesionato, ma non è grave…Non posso appoggiare i piedi a terra per un po’ di giorni…Spero di riuscire comunque a ballare con Francesco sabato”, ecco cosa la bellissima ha detto. Poi è intervenuto il simpatico comico riferendo che senza lei non va da nessuna parte perché ormai sono un duo a tutti gli effetti.

Al centro dell’attenzione c’è anche Sonia Bruganelli, la quale ha manifestato più volte la necessità di andare via perché non si sente per niente motivata e riceve solo critiche. Per non parlare di Bianca Guaccero che ormai è uscita allo scoperto con Giovanni Pernice, il suo maestro di ballo.

Ma non è finita qui! In queste ore si sta parlando anche di altro perché un concorrente ha fatto una dichiarazione inerente a un dramma che ha segnato per sempre la sua vita. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Ballando con le Stelle, il segreto è noto a tutti ormai

Si tratta di una donna e molti credono che potrebbe essere la vincitrice dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle. Oltre a essere conduttrice, è anche un’attrice sia del piccolo schermo che del cinema. Alcuni anni fa ha partecipato a Tale e Quale Show come concorrente.

Adesso si sta mettendo alla prova nello show di Milly Carlucci e pare che abbia trovato anche l’amore. Ecco la notizia riportata su lanostratv.it.

“E’ stato un periodo buio”

Lei non è altro che Bianca Guaccero. Ha riferito che il lavoro le ha permesso di riprendere in mano la sua vita, ma all’inizio non è stato per niente facile: “Ha iniziato a soffrire di attacchi di panico quando era ancora molto giovane. È stato un periodo buio, perché non capivo cosa mi stesse succedendo“.

Come se non bastasse questo suo malessere interiore non ha fatto altro che causare un peggioramento delle sue condizioni fisiche. Infatti ha sofferto per anni di reflusso gastroesofageo. Nonostante tutto la conduttrice si è rimboccata le maniche e ha avuto la meglio. Anche se quel periodo è un lontano ricordo, teme sempre che possa tornare alla carica. Per fortuna sa come gestirlo nel migliore dei modi.