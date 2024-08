E stasera PIZZA CRESCIUTA per tutti | La vera ricetta romana me l’ha data Gilda: i tuoi amici chiederanno il bis

La ricetta, da seguire passo dopo passo, per prendere per la gola i nostri cari.

Con l’arrivo dei primi di settembre, e l’ormai imminente il ritorno sui banchi di scuola dei nostri figli o nipoti, è bene cercare di coccolarli maggiormente, prendendoli per la gola. E per farlo potremmo pensare di mettere le mani in pasta, per servire in tavola un dolce fantastico. Parliamo, ora come ora, della pizza cresciuta.

In tanti la preparano in occasione della Santa Pasqua, ma ciò non toglie che possa essere cucinata e gustata in ogni periodo dell’anno. Ne esistono diverse versioni, ma quella più famosa è quella romana. A darci la ricetta con tanto di ingredienti su TikTok è @lacucinadigilda1. Dunque verifichiamo di avere tutto quanto in casa, oppure segnaliamo ciò che ci manca nella prossima lista della spesa.

Necessiteremo di 40 g di lievito di birra secco, 200 ml di latte tiepido, 4 uova intere, 100 ml di olio d’oliva, 130 ml di alchermes, 4 fialette di aroma rum, 2 bustine di vanillina, la scorza grattugiata di 1 limone e di 1 arancia, 300 g di zucchero e, infine 1 kg di farina 00. Andiamo ora col procedimento da seguire alla lettera.

Pizza cresciuta, la ricetta originale

Prendiamo una ciotola piuttosto capace, dove porre il lievito di birra secco e il latte tiepido, da aggiungere poco alla volta e iniziare lavorare con la frusta a mano. Una volta che avremo ottenuto un composto bene omogeneo, aggiungiamo i tuorli di 4 uova e ricominciamo a mescolare, sempre con la frusta.

A questo punto aggiungiamo l’olio e continuiamo a mescolare alla stessa maniera. Dopo aver amalgamato per bene, possiamo aggiungere l’alchermes. Adesso dobbiamo rovesciare il contenuto di 4 fialette all’aroma di rum, per poi proseguire a mescolare. A questo punto versiamo le due bustine di vanillina e ricominciamo a mescolare. Aggiungiamo la scorza di limone e poco dopo quella d’arancia sempre grattugiate.

Gli ultimi step e la fase di cottura

Ora è arrivato il momento dello zucchero e delle farina. Mescoliamo ancora più forte con la frusta a mano, avendo però la premura di aggiungere la farina poco per volta, fino a raggiungere il chilo. Iniziamo a impastare il composto con le mani inumidite. Spostiamo ora il tutto su un tavolo da lavoro, per lavorarlo meglio, dopo aver provveduto a infarinarlo, qualora lo ritenessimo opportuno. Ora, con le sole mani, bisogna formare un grosso panetto, da riporre nuovamente nella ciotola.

Non ci resta che spolverizzarlo con un po’ di farina e lasciarlo riposare coperto da un canovaccio, in un luogo fresco e dove l’umidità non si presenta per due ore. Trascorso il tempo indicato, riprendiamo il panetto e iniziamo lavorarlo con poco olio d’oliva per qualche minuto. Adesso posizioniamolo con cura in uno stampo per dolci e lasciamolo riposare tutta notte, coprendolo sempre con un canovaccio. Procediamo poi alla cottura, facendolo cuocere per 1h e 45 min a 160° in forno preriscaldato. A quel punto la nostra pizza cresciuta, sarà pronta per essere servita, dopo essersene stata spennellata con altro olio. Da gustarsi tiepida.