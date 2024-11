“È riuscita a scappare”: l’ex tronista racconta il suo dramma a Verissimo | Nessuno sapeva di questo suo passato: lacrime in studio

Un’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto una dichiarazione del tutto inaspettata a Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Andiamo a scoprire di chi si tratta e cosa ha detto.

Ogni fine settimana Silvia Toffanin entra nelle case degli italiani proponendo delle interviste emozionanti ha personaggi noti del mondo dello spettacolo italiano.

Riesce sempre a rendere le interviste delle piacevoli conversazioni al punto tale da far dimenticare di essere al centro di uno studio televisivo con telecamere e un pubblico in studio.

Accettano con piacere l’invito determinati volti del piccolo schermo perché sanno di sentirsi a casa e il merito è soprattutto della bravura della conduttrice.

Di recente ha avuto modo di farsi ulteriormente conoscere una giovane che si è messa in gioco con i suoi sentimenti in un famosissimo programma televisivo pomeridiano che va in onda subito dopo Endless love. Ecco cosa è stato riportato sul sito lanostratv.it.

Dichiarazione inaspettata nello studio di Verissimo

L’ex tronista in questione ha entusiasmato il pubblico del programma televisivo di Maria De Filippi tanti anni fa. Prima ebbe il ruolo di corteggiatrice per poi salire sul trono e al termine del suo percorso fece una scelta non dettata dal cuore. Alla non scelta fu proposto di restare nello studio con un nuovo ruolo per trovare l’anima gemella.

Alla fine lei si è ripresentata ed è riuscita ad andare via a mano nella mano con colui che avrebbe scelto da subito. Purtroppo decisero di prendere strade diverse e adesso sono felici con i rispettivi partner. Qualcuno ha già capito di chi si sta parlando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

“Il pericolo non era solo più suo”

Lei non è altro che Teresanna Pugliese, colei che ha fatto sognare con l’ormai ex Francesco Monte. Durante un’intervista ha parlato della sua infanzia delicata e nel mentre non è riuscita a trattenere le lacrime: “Mia mamma quando ha capito che il pericolo non era solo più suo, ma anche dei figli, è riuscita a scappare…Siamo stati dalle suore di Calcutta…Accoglievano queste ragazze madri”.

Chi la segue da sempre sa bene che Teresanna non ha avuto un rapporto roseo con il padre, in quanto ha perso le sue tracce nel periodo dell’adolescenza. Per fortuna ha avuto accanto persone che hanno dato una mano sia a lei che alla sua famiglia. Poi Silvia Toffanin si è focalizzata sulla popolarità ottenuta con Uomini e Donne e ancora oggi l’ex tronista si emoziona quando per strada la riconoscono e le dimostrano un affetto che mai avrebbe immaginato di ricevere.