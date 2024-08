È nato il SALVA CASALINGHE, con questo attrezzo magico il pavimento tornerà come nuovo | Costa 2 spicci

Vuoi avere un pavimento al top senza impazzire? Punta a lui. Finalmente è arrivato il salva casalinghe.

Con il gran caldo e soprattutto l’afa e l’umidità non è particolarmente piacevole occuparsi delle faccende domestiche, stiro in primis. Fatto sta che, nolenti o meno, dobbiamo occuparcene. Difatti avere una casa pulita, ordinata, profumata e perfettamente igienizzata è un autentico toccasana per la nostra salute.

E parlando di essa non ci riferiamo solo a quella fisica. Non per nulla risiedere in un luogo sporco o dove regna il Caos assoluto non ci aiuta di certo a rilassarci e tanto meno a lavorare sodo se svolgiamo lo smart working. Se poi dovessero venire parenti e amici a farci visita ecco che andiamo in men che non si dica in panico.

Oltre a ciò una situazione del genere è l’ideale per l’arrivo degli insetti di vario genere che mai come in estate decidono di invadere, e pure con una certa disinvoltura, le nostre dimore. E il primo passo per scongiurare ciò è pulire e igienizzare i pavimenti di tutta la nostra casa, con un’attenzione particolare per quelli della cucina.

Il metodo salva casalinghe per i pavimenti

Indubbiamente questa è la stanza nella quale trascorriamo più tempo. E desinandoci è chiaro che pure avanzi di cibo e briciole possano contribuire al crearsi di disordine e di sporco. Occhio anche al bagno dove si posso annidare molti microbi. E per dormire meglio e maggiormente fresco non dimentichiamoci nemmeno di dare una bella lavata a quelli delle camere da letto.

Chiaro che, a seconda del materiale del quale è composto, al fine di non rovinarlo e di ottenere una perfetta pulizia, dovremmo scegliere un prodotto adatto. Al di là di ciò per effettuare la pulizia dovremo faticare parecchio, muovendo a destra e a manca il mocio o con lo scopettone. Beh, ora dimenticatevi tutto ciò. Arriva il metodo salva casalinghe per i pavimenti.

Basta un semplice Mop Spray e il gioco è fatto

A regalarcelo su Tik Tok è il profilo Lo Scelgo Per Te. In poche parole grazie a un pratico Mop Spray, da riempire di acqua ed eventualmente di qualche goccia del nostro detersivo preferito, collegandolo al nostro scopettone dotato di setole movibili, potremmo in men che non si dica e senza fatica pulire a fondo i nostri pavimenti.

Non ci resterà poi, a pulitura ultimata, lasciare asciugare senza fretta, staccare lo straccio- setola, quindi riporlo a lavare in lavatrice. Potremmo anche propendere tuttavia per un semplice lavaggio a mano con poco ammorbidente. Indubbiamente grazie a questo escamotage avere sempre pavimenti al top sarà un gioco da ragazzi.