È la nuova TRUFFA DELL’ACCOUNT | Gli utenti in rete sono terrorizzati: ti rubano tutto in 3 passaggi

Truffa dell’account, si chiama così il nuovo imbroglio che sta dilagando sul Web. Ti fregano in soli tre step.

Il Web in linea generale è da definirsi di certo una grandissima risorsa sotto ogni punto di vista. Grazie a lui è cambiato il modo di comunicare e di operare. Basto pensare che, fino a pochissimo tempo fa, era impensabile praticare l’ormai conosciutissimo smart working. Ormai a compiere una grande svolta sul nostro modo di approcciarci agli altri, è dovuta ai Social.

Le piattaforme sono numerosissime e ce ne sono alcune settoriali per quel che riguarda passioni e professioni. Iscriversi non costa nulla e in tantissimi le sfruttano per sfogarsi sulle bacheche, senza capire che così mettono in piazza i propri fatti privati. Inoltre non considerano che, alcune persone che li contattano privatamente, possano essere dei pericolosissimi fake.

Pertanto possono volersi solo prendere gioco di loro per spillargli dei soldi. Difatti non sono pochi i casi di questo genere. In ogni caso, il fatto di notare che talora ci siano anche persone che sfruttino queste piattaforme per sentirsi meno sole, come capitato pochi anni fa, per via della pandemia, ha indotto tanti a sfruttare la loro conseguente paura di perdere questa opportunità per via della perdita del proprio account.

Truffa dell’account, ti fregano puntando sulla paura

Tra l’altro sovente adesso, ce ne sono collegati altri sulla stessa piattaforma o su altre ancora. Un caso molto chiaro in tale direzione è rappresentato da Facebook o Instagram, che sono entrambi di Meta. Non per nulla esiste anche l’opzione di caricare una storia o una fotografia in contemporanea su entrambe le piattaforme, permettendo di raggiungere un bacino di utenza, nonché di visualizzazioni, più elevato.

Dunque, perdere la propria identità sarebbe un bel guaio. Certo, si potrebbe sempre creare un nuovo profilo ma, a quel punto saremmo costretti a ricontattare tutti nostri contatti e potrebbe risultare assai difficoltoso, se non proprio impossibile. Dunque si cerca di evitare ciò con tutte le proprie forze.

Come ti fanno cadere nella rete

Ed è qui che scatta la truffa. Difatti, come ci racconta l’esperto Mario Moroni, degli hacker hanno deciso di inscenare un pericolo relativo alla perdita del proprio account, per lo più su Facebook. Tale comunicazione ci viene fatta su WhatsApp e ci viene lasciato un link e, una volta cliccatoci sopra, saremo invitati a inserire il nostro username, con tanto di password per la piattaforma.

Se ci cliccheremo sopra e inseriremo questi dati, non potremo in alcuna maniera poi correre ai ripari. Difatti in quel preciso istante diventeranno i malviventi i proprietari del nostro account e potranno scrivere, sia in pubblico che in privato, ai nostri amici, oltre che eliminarli e invitarne altri. Dunque, qualora ricevessimo questa messaggio, blocchiamo il mittente e cancelliamolo.