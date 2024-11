È la Chiesa più SPAVENTOSA di Roma | Se sei un fifone non avvicinarti nemmeno a distanza: rischi grosso

A Roma è possibile visitare una chiesa che può intimorire qualcuno dall’animo sensibile. Ecco cosa la rende più unica che rara.

Nella capitale italiana ci sono circa 930 chiese. L’edificio religioso romano per eccellenza è la Basilica di San Pietro in Vaticano, visitata tutti i giorni da persone provenienti da ogni angolo del mondo.

Alcune risalgono al periodo dell’Impero quando sul trono c’era Costantino I che diede la possibilità ai cristiani di costruire i propri luoghi di culto. Quelle successive all’Editto di Milano di Costantino furono il Pantheon, la Basilica di San Pietro in Vincoli non molto distante dalla Colosseo, la Basilica di Santa Prassede e tanti altri ancora.

Tra queste alcune sono uniche nel loro genere per alcune caratteristiche. Per esempio la Basilica di Santa Maria del Popolo è costruita sul luogo dove l’imperatore Nerone morì e al suo interno ci sono capolavori sia di Gian Lorenzo Bernini che di Caravaggio. Altre, invece, sono del tutto inusuali.

A tal proposito è stato pubblicato su Instagram nel profilo @misteruniquelife qualche giorno fa e ha già ottenuto tantissimi like, chiaro segno che il contenuto è piaciuto proprio per la sua particolarità. Di solito si pensa a una chiesa come un luogo di pace e inno alla vita, ma in questo caso c’è l’eccezione alla regola.

Una chiesa più unica che rara nel cuore di Roma

Questa chiesa è un luogo di culto cattolico e si trova nel Rione Regola in Via Giulia 262. Fu costruita nel 1573 per poi essere riedificata nel 1737. Solo nel 1738 fu consacrata. E’ soprattutto nota per una cripta sotterranea, utilizzata tempo fa come un cimitero ed è proprio lì che furono collocate più di 8.000 salme. Oggi è proposto come un ossario.

L’influencer in questione ha riferito che è possibile visitarla gratuitamente dal lunedì al sabato dalle 16:30 alle (escluso il martedì) e la domenica dalle 10:00 alle 12: 30. Molti avranno capito di quale si sta parlando.

Un edificio religioso con simboli macabri

Il video ha proposto la Chiesa di Santa Maria dell’Orazione e Morte. Al suo interno è possibile ammirare gli affreschi Sant’Antonio Abate e San Paolo di Tebe, una copia di San Michele Arcangelo di Guido Reni, il Riposo in Egitto di Lorenzo Masucci e la Crocifissione di Ciro Ferri.

“È un vero e proprio monumento della morte. Non apre quasi mai, ma finalmente dopo anni ha cambiato orari e si può visitare tutta la settimana e anche la domenica…Tra simboli macabri e teschi potete scendere sotto la cripta dove ci sono i resti dell’antico cimitero dell’arciconfraternita. Ancora oggi è possibile vedere ossa e scheletri e formano decorazioni artistiche croci, sculture e lampadari…Inoltre anche la chiesa merita di essere visitata perché è stupenda”. Se il video ti ha incuriosito, allora organizza un’uscita per andare ad ammirare le bellezze di questa chiesa.