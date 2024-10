‘È impazzita’: Silvia Toffanin incredula lo scopre in studio | Non era mai successo prima a Verissimo

Silvia Toffanin è rimasta letteralmente a bocca aperta nel pieno di una conversazione piacevole con uno degli ospiti nello studio di Verissimo. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Tutti sono concordi nel dire che Silvia Toffanin sia una delle conduttrici più amate del mondo dello spettacolo italiano. Tempo fa entrava nelle case degli italiani solo il sabato pomeriggio con il programma televisivo che le ha dato la popolarità. Poi il compagno di vita Pier Silvio Berlusconi le ha proposto un doppio appuntamento nel weekend.

Lei all’inizio era incerta su come avrebbe reagito il pubblico di canale 5. Per fortuna ha cambiato idea mettendosi alla prova davanti alle telecamere per due giorni di fila e la Mediaset ha ottenuto ottimi risultati in termini di ascolto. Non c’è da stupirsi se gli altri vertici hanno deciso di puntare nuovamente sulla sua bravura.

I fan sono convinti del fatto che ha un modo di intervistare che permette agli ospiti di affrontare una piacevole conversazione perché vengono messi a proprio agio. Si mettono decisamente a nudo raccontando aneddoti della vita privata mai svelati. Ragion per cui non mancano lacrime.

Di recente si sta parlando sul web della conduttrice e di una puntata di Verissimo. Sia lei che i telespettatori sono stati per un attimo in silenzio perché increduli di quanto accaduto davanti ai loro occhi. Ecco cosa è successo senza tralasciare alcun minimo dettaglio.

Scoperta inaspettata per Silvia Toffanin

Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it qualche giorno fa sarebbero stati intervistati due volti noti del mondo dello spettacolo italiano. Andando nello specifico si tratta di due attori che hanno fatto sognare sia sul set che per la loro love story. Si sono conosciuti grazie a un ruolo ottenuto in Sapore di mare 2 e nel 1993 si sono sposati. Nel 1996 hanno deciso di prendere strade diverse.

Stiamo parlando di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro. Sono stati intervistati a distanza perché lei si sta curando per sconfiggere un tumore al pancreas. Durante la conversazione è stato svelato un retroscena del tutto inaspettato.

“Prima era difficile parlarci”

“Prima era difficile parlarci, ora invece risponde serena, è una grande…Il fatto è che a un certo punto è impazzita. È stato difficile. Un attimo prima coltivava la terra, dopo si è tagliata i capelli e ha rimesso le minigonne”, ecco cosa ha detto l’attore sull’ex moglie.

Tutto è partito quando Silvia Toffanin ha chiesto perché in passato hanno deciso di lasciarsi. Nonostante siano passati anni di silenzio, adesso sono in buoni rapporti anche per amore del nipote. Sicuramente possono essere presi come esempio da tante famiglie che hanno deciso di prendere la stessa decisione.