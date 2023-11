Dove comprare casa a Roma: tutti i quartieri più belli e amati dai vip e calciatori | Prezzi per tutte le tasche

Roma, dove acquistare casa. I quartieri più belli e amati dai vip. I prezzi e tutto quello che c’è da sapere.

In molti sognano di prendere casa nella Città Eterna, che ha sempre un suo grandissimo fascino. Tuttavia, ora come ora, con la grande crisi che serpeggia tutt’ora pure nel nostro Paese e in tutti quanti i settori, forse non è la situazione migliore per darsi alla pazza gioia in tanti acquisti.

Tuttavia c’è anche da dire che soprattutto quando si prende l’importante decisione di iniziare una convivenza, di cambiare città anche per motivi lavorativi, sia necessario prendere casa. In tantissimi preferiscono non puntare all’affitto, se hanno intenzione di vivere a lungo in un luogo.

Nel caso di Roma, i prezzi per gli acquisti non sono molto bassi, ma ovviamente variano non solo in base alla dimora scelta e alla sua grandezza, ma pure da quartiere ove è posta. Certamente la scelta deve anche essere presa in base alle proprie esigenze e pertanto prima di firmare un contratto e spendere tanti soldini è opportuno fare delle visite mirate nei vari posti.

Roma, i quartieri più in e dove abitano i vip

Tuttavia ci sono alcuni quartieri che i vip prediligono in maniera particolare per viverci. Di certo avremo sentito nominare tantissime volte l’Eur, anche perché lì è vissuto per moltissimi anni un vero baluardo non solo della città ma della sua squadra ufficiale di Calcio. Parliamo di Francesco Totti, detto il Pupone.

La sua villa è molto famosa e da Mille E Una Notte. Lui, dopo aver concluso il suo matrimonio con Ilary Blasi non ci vive più, ma ha in mente di prendere nuovamente casa in loco con la sua Noemi Bocchi con lo scopo di vedere di più i suoi adorati figli, che vivono ancora lì con la loro mamma. Prima però di abitare lì lui risedeva a Casal Pallocco, dove vivono la maggior parte dei giocatori della Roma.

Il più caro e il più green

Non per nulla questo quartiere è sito a due passi dal campo ove si allenano con una certa frequenza. Qui hanno vissuto Milly Carlucci e Catherine Spaak. Passando all’Olgiata, zona particolarmente ricca di verde, possiamo affermare che qui vivano tantissimo giocatori della Lazio, come Gabriele Muccino, Gigi D’Alessio e la sua ex Anna Tatangelo.

Infine a quartier Vigna vivono tantissimi volti noti del Piccolo e Grande Schermo, nonché della Musica. Nel corso del tempo vi hanno soggiornato e vi soggiornano Mara Venier, Dario Argento e la figlia Asia, Paolo Bonolis, Renato Zero e Barbara D’Urso, quando lavorava negli studi romani delle Reti Mediaset. Tuttavia il quartiere più in e in certi versi inaccessibile, rimane il Parioli.