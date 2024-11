Doraemon conquista Roma | In questa data grandi e piccini sono invitati alla festa: DORAYAKI per tutti

Doraemon sta per arrivare a Roma. I fan sono in trepida attesa. Devono segnarsi questa data.

Ormai ci siamo, si contano i giorni e le ore al grandissimo momento. Sarà molto divertente ed emozionante e lo è fin da ciò che leggiamo sulla carta. Ovvio che viverlo dal vivo sarà tutta un’altra storia, ovvero un’avventura, che grandi e piccini non si scorderanno facilmente e che vorranno immortalare per mostrarla a parenti o amici.

Per poterlo fare dovranno giungere nella Capitale e in un momento preciso, che dovranno segnarsi fin da subito per non perderlo. Diciamo che si tratta di qualcosa che si può tranquillamente pensare di utilizzare per trascorrere tempo piacevole in famiglia, tanto più che il personaggio d Doraemon è uno dei più amati tra manga e anime.

Essendo particolarmente datato è chiaro che anche fra chi lo adora ci sono molti adulti, visto che è nato a fine Anni ’60. Impossibile è resistere a questo gattone blu. Che anche lui è stato molto sfruttato di recente per l’AI. Tornando al mega evento, che si terrà a stretto giro nella Capitale, vi diciamo che potremmo anche fare incetta di Dorayaki.

Doraemon conquista Roma, tutti pronti per abbracciarlo

Sono degli strepitosi dolcetti nipponici che vi faranno impazzire fin dal primo morso. Tanto più che potrete assistere allo show cooking con la bottega della pasticceria giapponese. E, finita la rappresentazione, arriverà l’attesissima degustazione, per la gioia dei più golosi. Fattibile sarà anche interagire con la maestra Mitsuko, che preparerà queste incredibili delizie.

Chiaro che i più curiosi e che amano mettere le mani in pasta cercheranno di carpire qualche suo segreto, per prepararli anche nella quiete delle loro case, al fine di sorprendere i propri commensali. E quando esattamente accadrà tutto ciò? Diciamo che non sarà in un weekend ma in un giorno feriale, come ci riferisce Roma Today.

Il giorno speciale, il Dorayaki Day

Il Dorayaki Mania con lo show cooking poco fa nominato si terrà al mercato centrale di Roma sito in via Giovanni Giolitti 26 martedì 19 novembre. Lo show cooking della maestra Mitsuko Takei, proveniente dal cuore palpitante del Giappone, prenderà vita alle ore 19.00 allo Spazio Fare, localizzato al secondo piano.

L’evento è gratuito, ma per partecipare a questa gustosa esperienza culinaria, è necessario prenotare mandano una mail a info.roma@mercatocentrale.it. Chiaro che non c’è tempo da perdere se si vuole vivere questa esperienza a pieni polmoni, perché, vista la sua eccezionalità, può essere che le richieste da parte di turisti siano decisamente molto numerose.