Dopo L’Isola dei Famosi scatta il dramma: “Ho un tumore” | I fan in apprensione per l’ex naufrago

Dopo l’esperienza de L’Isola dei famosi un ex naufrago ha vissuto e sta vivendo dei momenti drammatici. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

L’Isola dei Famosi è sicuramente uno dei reality più amati in assoluto dagli italiani proprio perché permette ai concorrenti, ovvero i naufraghi, di mettersi alla prova con le avversità della natura. Non tutti sanno che è la versione italiana the format statunitense Celebrity Survivor. In Italia va in onda dal 2003, prima sulla Rai per poi passare alla Mediaset nel 2015.

Le prime otto edizioni sono state condotte da Simona Ventura, la nona da Nicola Savino, successivamente da Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi e l’ultima ha avuto al timone della conduzione Vladimir Luxuria. Per quanto riguarda la prossima edizione tutto è avvolto ancora nel manto del mistero. Per ora i riflettori sono puntati sul Grande Fratello che ha avuto inizio da qualche settimana.

Ogni anno i produttori cercano di garantire al pubblico un cast d’eccezione, permettendo anche a personaggi pubblici non molto noti di ottenere una certa notorietà. Ultimamente possono approdare sull’isola anche coloro che vantano di avere tanti follower sui social.

In queste ore è al centro dell’attenzione un volto famosissimo di TikTok perché ha vissuto dei momenti di alta tensione al punto tale da far preoccupare coloro che lo seguono fin dai suoi primi esordi nel mondo del web.

Brutte notizie per un ex concorrente

Il personaggio pubblico in questione è attivo su TikTok, anche se ancor prima in tanti lo hanno conosciuto per via della trasmissione andata in onda su Discovery+ Do You Like Pesce?. Lui non è altro che Peppe Di Napoli, uno dei pescivendoli più seguiti sui social. È stato lui a dare una notizia che ha colto tutti alla sprovvista.

Tuttavia lui non ha intenzione di abbattersi, bensì di reagire affrontando con il sorriso una delle parentesi più brutte della sua vita. Consapevole della battaglia che lo aspetta, ha voluto condividere con i follower questo momento per dare supporto a chi sta vivendo le sue stesse ore drammatiche.

Una diagnosi del tutto inaspettata

Secondo quanto riportato sul sito gossipetv.com il titolare della pescheria di Napoli ha pubblicato su Instagram un post dove mostra di stare in ospedale. Una diagnosi ha fatto emergere che sono stati trovati piccoli linfomi nel suo corpo e si devono assolutamente rimuovere. Dovrà sottoporsi a un primo intervento chirurgico.

“Corpi estranei che mi sono venuti a trovare…Vado, fiducioso e consapevole che il percorso non sarà breve. Ci possiamo mai abbattere per così poco? Dai che ho una marea di novità da dirvi”, ecco quanto riportato nella didascalia di uno dei suoi post.