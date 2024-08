“Dopo il GF, ora vado da Maria”: la De Filippi affonda il colpo | Tina e Gianni lo attendono a braccia aperte

L’ex inquilino è pronto per Maria De Filippi. La sua presenza al dating show è sempre più vicina per la grande gioia di Tina e Gianni Sperti.

Manca davvero poco, pardon, pochissimo al fischio d’inizio della nuova e super attesa stagione di Uomini e Donne. La prima andrà in onda lunedì 9 settembre nel primo pomeriggio su Canale 5 mentre le prime registrazioni avverranno a partire dal 26 agosto, dunque fra una manciata di giorni.

A darcene notizia è il sempre accorto Lorenzo Pugnaloni che ha parlato di recente a lungo con i suoi estimatori su Instagram rispondendo a loro vari quesiti riguardo proprio al dating show più famoso, amato e, nel contempo, chiacchierato del Piccolo Schermo. Al momento alcune certezze non ce ne sono se non che ritroveremo impegnati nel ruolo di storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Presente, a quanto pare, pure l’elegante Tinì. Secondo alcune voci di corridoio, come ci rivela Gossip e Tv, pure la strepitosa Gemma Galgani, una delle dame più longeve del fitto parterre del Trono Over, potrebbe affiancarsi al trio in tale direzione. E che dire della bellissima Ida Platano? In tanti si aspettino un suo ritorno sul trono dopo il nulla di fatto dello scorso anno.

L’ex inquilino è pronto per Maria De Filippi

Ci sono anche rumors che parlano della possibilità di vedere come tronista Mario Cusitore che, alla fine, non è riuscito ad arrivare al suo cuore. Ora però si sta facendo sempre più strada, espandendosi a macchia d’olio, anche il nome di un altro uomo che, in effetti, potrebbe essere bello che pronto per partecipare alla Corte di Maria De Filippi per trovare l’amore.

Lo abbiamo visto grande protagonista nella scorsa stagione del Grande Fratello sebbene sia entrato all’interno della Casa Più Spiata d’Italia svariate settimane dopo l’inizio del reality. A seguirlo in questa avventura anche le sue due ex che poi hanno molto legato tra di loro. Una di loro ha vinto, trionfando in finale e con lei lui ha ricominciato una liason da poco finita. Avete capito di chi stiamo parlando?

Mirko Brunetti dalla Porta Rossa al Trono

Sì, proprio di lui, dell’affascinante Mirko Brunetti. La sua storia d’amore con Perla Vatiero si è da poco conclusa, lasciando il classico amaro in bocca ai loro numerosi fan. Pure Pugnaloni non se la sente di escludere questa possibilità anche se ha parlato in tale ambito e in termini di percentuali di un solo 50%.

Al momento il diretto interessato non ha fatto trapelare nulla a riguardo mentre la sua ex appare più bella, sensuale e in forma che mai sui Social. Richiestissima come testimonial per svariate realtà, è super cliccata in Rete. Lui, dal canto suo, sta incantando le sue followers, con scatti da Bronzo di Riace che però come post sono datati al mese di Luglio 2024.