Domus Daikin: alla scoperta dell’azienda di Roma per climatizzatori

Se c’è un marchio che è riuscito a consolidare la sua presenza nel settore dei condizionatori d’aria è senza dubbio Daikin: il brand ha conquistato infatti un posto di primo piano tra e preferenze dei consumatori, proponendo soluzioni all’avanguardia, capaci di rispondere ogni genere di esigenza.

Tuttavia, come accade con tutti i dispositivi di questo tipo, affinché i climatizzatori possano funzionare a lungo, è fondamentale che vengano sottoposti a una regolare manutenzione. Un controllo periodico consente ai condizionatori di performare al meglio e offrire il massimo in termini di efficienza energetica, scongiurando tutti quei disservizi che potrebbero compromettere i livelli di comfort termico.

E’ inoltre possibile sostituire il proprio climatizzatore anche attraverso incentivi e detrazioni, come l’ecobonus e il conto termico, che in base alla tipologia di intervento possono incidere del 50% se nuova installazione e il 65% se si sostituisce il climatizzatore.

A offrire un valido supporto per ciò che concerne la cura di questo genere di dispositivi è Domus Daikin , specializzato nel settore della manutenzione, delle riparazioni e nelle operazioni per il cambio di climatizzatori.

Manutenzione e cambio climatizzatore

Domus Daikin si distingue per impegno e competenza. Forte di una squadra di professionisti certificati è in possesso delle opportune abitazioni per effettuare ogni genere di intervento tecnico, l’azienda è in grado di offrire una gestione efficace anche delle operazioni più complesse.

A guidare l’operato di Domus Daikin è infatti da sempre la volontà di fornire ad ogni cliente prodotti dal valore elevato e un servizio che possa garantire un alto grado di soddisfazione.

Uno standard che ha fatto sì che l’azienda si distinguesse non soltanto per la qualità della sua offerta, ma anche per gli interventi veloci e risolutivi effettuati sull’intero territorio romano.

Il tutto, in aderenza a una formula strutturata su misura del cliente, con un servizio riparazioni attivo 7 giorni su 7, festivi compresi, con orario continuativo dalle 8 alle 19.

I servizi di Domus Daikin

Allo stato attuale Domus Daikin è il partner di riferimento per tutto ciò che concerne la manutenzione ordinaria dei climatizzatori. La proposta, che per questi apparecchi contempla il controllo del gas refrigerante, dell’assorbimento elettrico e la sanificazione dell’unità interna, è contestuale al rilascio del bollino blu, il certificato che attesta l’avvenuta revisione in ottemperanza agli obblighi normativi a cui sono soggetti tutti gli impianti di condizionamento superiori a 12 Kw.

La manutenzione periodica del climatizzatore proposta da Domus Daikin fa inoltre sì che l’apparecchio possa mantenersi efficiente a lungo, senza rischiare improvvise rotture. Prendersi cura dei condizionatori regolarmente è infatti il solo modo per evitare che con il tempo, a causa dell’incuria, possano deteriorarsi o essere soggetti a particolari criticità che potrebbero comportare riparazioni più costose o, nel peggiore dei casi, la sostituzione.

Naturalmente, il centro effettua anche interventi di riparazione sui condizionatori non funzionanti. In aggiunta, si occupa dell’installazione di climatizzatori nuovi e più efficienti, un processo essenziale per risparmiare sulla bolletta dell’energia, sfruttando le peculiarità degli apparecchi all’avanguardia.

Un condizionatore di ultima generazione, infatti, grazie a una classe di efficienza energetica più alta rispetto a quella dei modelli meno recenti, assicura prestazioni piuttosto elevate a fronte di un consumo di energia sensibilmente minore. Per beneficiare di tutti questi aspetti, è necessario però che il processo di installazione venga effettuato esclusivamente da personale specializzato, operatori della massima competenza sia per quanto riguarda l’impiantistica sia per quanto concerne la normativa.

Ed è proprio per far fronte alle esigenze di un settore in continuo aggiornamento che Domus Daikin fa sì che ogni tecnico installatore sia costantemente formato sulle tecniche di intervento, nonché su tutte le informazioni necessarie sulla sicurezza e la specifica normativa edilizia in vigore.

Inoltre, offre servizi dedicati e accuratamente strutturati su misura del cliente, in modo da garantire sempre l’installazione di un’unità dalle giuste dimensioni, al variare dell’area di destinazione e delle specifiche esigenze.

