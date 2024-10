Dimmi quale CAFFÈ vuoi e ti dirò cosa ti accadrà a breve | Non è la profezia del mago di turno: scegli con cura e scopri cosa ti attende

Vuoi scoprire che cosa ti accadrà a stretto giro? Scegli la tazzina di caffè che più ti rappresenta e ti svelerà tutto quanto.

Difficilmente riusciamo a negarci il piacere di una buona tazza di caffè bello caldo, soprattutto se ci siamo da poco svegliati o abbiamo affrontato un pasto abbondante. Ne sentiamo non solo la necessità, ma pure l’urgenza. Alcuni amano berlo amaro, mentre altri bello zuccherato. C’è poi chi lo predilige macchiato o al ginseng.

Non mancano inoltre anche altri aromi che pullulano in commercio. Il caffè è fantastico preparato con la mitica moka, ma per lo più amiamo assaggiarlo dopo aver utilizzato cialde o capsule. Questa è un’abitudine che mettiamo in atto nelle nostre case. Molti invece, con l’intento di risparmiare, puntano su quello solubile, che in effetti è quello più economico.

Fatto sta che, quando si va a fare la spesa, questo alimento non manca mai nel nostro carrello. Ed è per questo motivo che in qualche maniera è connesso alla nostra personalità. Si mormora che alcune maghe amassero leggerne i fondi di caffè e molte appassionate si dilettino ancora in tutto ciò.

Sei tazze di caffè, scegli la tua prediletta e ne saprai di più

Se anche voi siete appassionati da questa bevanda, non vi resta che affrontare questo test, proposto da quipsicologia.it e scegliere tra le sei tazzine colme di caffè che vi proponiamo. Qual’ è fra queste che preferireste sorseggiare ora? Ognuna di loro vi rivelerà qualche cosa di importante sulla vostra personalità e su ciò che vi accadrà a stretto giro. Andiamo ora coi vari responsi.

Se avete scelto la pima vuol dire che siete pieni di dolcezza nel cuore e siete percepiti come persone sensibili. Per voi non mancheranno conquiste né sul lavoro n° nella vita privata, ma occhio a non farvi prendere per il naso da chi sia approfitta della vostra bontà. Se avete scelto la due siete anime calme e non ardite. La pazienza non vi manca mai, neanche nei momenti più critici. Siete consiglieri naturali anche per gli altri. Per voi grandi successi in arrivo a livello personale, soprattutto buona salute.

Tra salute e fortuna in amore e sul lavoro

Qualora aveste scelto le numero tre, siete persone parecchio ambiziose, nonché dei leader nati. Tutto ciò vi porterà verso una scalata al successo. Quel posto di capo reparto sarà vostro e, con la promozione, otterrete molti soldini in più in busta paga. Qualora avreste puntato alla numero quattro, possedete personalità sincera. Siete empatici ma anche autentici.

Di certo non avrete problemi a farvi nuovi amici e, durante il periodo natalizio, non mancheranno occasioni in tal senso. Chi sceglie la cinque, è una persona diplomatica e che ama i compromessi. Grazie a ciò trionferà sul lavoro se svolge il ruolo di manager nel reparto commerciale. Infine se si ha puntato la sesta si è ottimisti e super creativi, oltre che entusiasti. Per costoro in arrivo belle sorprese nel corso del prossimo anno.