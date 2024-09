Dimmi il tuo nome e ti dirò chi sei | Con questo semplice test puoi scoprire la personalità che celi da sempre

Dimmi il tuo nome e ti dirò chi sei. Il test che tutti aspettavamo è finalmente arrivato.

Che ricordi dolcissimi e, perché no, pure romantici ci legano, qualora siamo genitori, al momento dell’attesa della nostra creatura. Dopo un momento di euforia iniziale, incominciamo a giocare al classico gioco dei nomi. Non sappiamo ancora se sarà maschio o femmina e così ne scegliamo una marea, scrivendoli in un quadernetto dividendoli in due colonne ben distinte.

Sovente vogliono pure dire la loro i futuri nonni e a quel punto la fantasia non ha più limite. C’è poi chi predilige i nomi che fanno parte della sua famiglia, come quello di un nonno o uno zio o di uno stesso padre come chi vorrebbe optare per quello del suo cantante o attore preferito. Non mancano nemmeno preferenze riguardo a personaggi letterari.

In alcuni casi si scelgono persino alcuni antichi o che provengono da lontano, facendo pure le prove con il cognome. E alla fine quando la creatura viene al mondo ecco che si va in tilt. E così talora si cambia idea all’ultimo, lasciando poi i parenti d stucco per la scelta fatta, senza rendersi conto che dare un nome a un’altra persona è qualcosa di molto importante.

Test, dimmi il tuo nome e ti dico chi sei

Non per nulla è la prima cosa che riveliamo di noi quando conosciamo qualcuno. Ergo se non ci piace e non ci rappresenta possiamo provare noi e, come molti sui social sentenziano, pure vergogna. Il punto è che non siamo noi a sceglierlo ma i nostri genitori. Dunque possiamo solo aver avuto la fortuna o meno del fatto che loro ci abbiano preso.

E, una volta cresciuti, possiamo anche verificare che rappresenti o meno il nostro modo di essere, di pensare e di vedere il mondo. In poche parole che calzi a pennello con la nostra personalità che è comunque qualcosa che si sviluppa ed evolve con il trascorrere del tempo. E ora grazie a questo test potremmo capirlo e pure alla grande. Ce lo propone arealme.com.

Scopri la tua compatibilità e non solo

Che cosa dobbiamo fare? Semplicemente scrivere il nostro nome e accanto quello della persona che amiamo o per la quale proviamo interesse. A questo punto non ci resta che cliccare il tasto posto sotto ove c’è scritto esattamente “inizia il test”. Pochi istanti dopo ci verrà rivelata, tramite una percentuale, l’affinità tra i nostri nomi.

In poche parole si tratta di un test di compatibilità e che a livello di relazioni e di sentimenti può dirci se una storia con l’altra persona possa funzionare o meno. Ovvio che si tratta di un gioco e che come tale dovremmo prenderlo. Diciamo che può rappresentare un valido strumento per sognare in compagnia delle nostre amiche del cuore, che magari ci conoscono fin da quando eravamo bambine.