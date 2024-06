Dimentica le coste della Liguria, a due passi da Roma hai un paradiso gratuito che puoi visitare ogni giorno

Senza togliere nulla alle coste della bellissima Liguria, anche a due passi da Roma, potrete trovare un angolo di paradiso, da visitare ogni giorno in maniera gratuita. Ecco dove potete andare a rilassarvi.

Finalmente le temperature hanno iniziato ad alzarsi quanto basta, per far galoppare la mente delle persone verso le tanto e sospirate vacanze estive. Naturalmente chi potrà pianificare con largo anticipo le proprie ferie, pagherà sicuramente meno di coloro che, per una ragione o per l’altra, dovranno aspettare gli ultimi giorni.

Non basta sapere quando prenotare ma bisogna anche capire dove, volete rimanere in Italia o andare all’estero? Anche questo può essere motivo di risparmio, così come la data che si sceglie che modificherà totalmente il prezzo finale da pagare. Capirete benissimo da soli quanto andare in ferie ad agosto sia più dispendioso di giugno per esempio.

Ad ogni modo, se la vostra scelta ricadrà sull’Italia, è difficile scegliere un luogo, in quanto il nostro Paese è bello tutto, da nord a sud. Sicuramente le prime mete più gettonate sono Liguria, Emilia-Romagna e così via. Anche se la scelta del tipo di vacanze che si vogliono andare a fare, sarà anch’esso un fattore cruciale durante la prenotazione. Volete andare al mare o in montagna? Volete fare le lucertole al sole o camminare per vasti sentieri in montagna? Sono tutte domande legittime.

Nel momento in cui avrete risposto con “mare“, quest’anno volevamo invitarvi a dire arrivederci alla Liguria, senza togliere ovviamente nulla alla bellezza dei loro luoghi e di abbracciare l’idea di andare a Roma, in quanto potrete trovare gratuitamente, un paradiso per gli occhi e per il relax.

Dimentica la Liguria e vai a Roma

Per par condicio, prima di parlarvi di questo luogo meraviglioso a due passi da Roma, dobbiamo fare lo stesso con la Liguria, le cui coste sono sicuramente impareggiabili, così come le spiagge, i ristoranti e molti altri punti di ritrovo.

La Liguria è bella tutta, per questo vi conviene visitarla in lungo e largo, facendovi una nuotata da una spiaggia all’altra, provando le loro delizie locali, dormendo in quanto loro delicato albergo e così via. Insomma se vi preparate un itinerario completo, potrete farvi una vacanza con i fiocchi.

Il Lago di Roma

Sappiamo tutti quanto sia bella la Liguria, non c’è quindi bisogno di fare un paragone tra Genova per esempio e Roma, in quanto non ci sarebbe un vincitore, essendo che entrambe le città italiane finirebbero il pareggio. Ad ogni modo, se quest’anno volete vedere un luogo differente, vi consigliamo di andare a scoprire il Lago di Bracciano, a pochi passi dalla Capitale.

Qui troverete un angolo di paradiso, in quanto le sue acque cristalline vi faranno venire la voglia di farvi una nuotata, per non parlare delle spiagge dove sdraiarvi al sole per prendere la tintarella. Inoltre ci sono diversi divertimenti che ogni bagno balneare prevede. Insomma, il Lago di Bracciano è un paradiso tutto da scoprire.