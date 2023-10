Diletta Leotta, dopo anni la dura verità su Can Yaman: “Non l’ho sposato perché…” | L’attore turco colpito e affondato

Dopo mesi di silenzio Diletta Leotta ha detto la verità sulla fine della relazione con Can Yaman. Ecco cosa è emerso dal suo racconto

Diletta Leotta è da qualche mese diventata mamma e sta condividendo le sue gioie con chi la segue fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo. Con il calciatore del Newcastle Loris Karius le cose vanno a gonfie vele. Entrambi si mostrano sui social in compagnia del nuovo membro della famiglia.

I fan della conduttrice di Dazn sono contenti, dal momento che il proprio idolo ha accumulato una serie di delusioni in passato per quanto riguarda il versante sentimentale. Con il pugile Daniele Scardina è stata fidanzata per qualche anno, ma si sono detti addio per motivi ancora oscuri.

Poi tra i suoi ex c’è l’attore turco amatissimo dagli italiani Can Yaman. Quest’ultimo ha ottenuto la popolarità con i ruoli di protagonista di alcune soap opere. In Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e Daydreamer – Le ali del sogno ha prestato il suo volto all’avvocato Ferit Aslan e al fotografo Can Divit.

Sicuramente lo rivedremo nella seconda stagione di Viola come il mare accanto a Francesca Chillemi. I gossip all’epoca si era scatenato sui due attori, i quali in un secondo momento hanno dichiarato di essere solo amici. Per quanto riguarda Diletta Leotta, Can Yaman non si è mai espresso sulla love story ormai archiviata. La neo mamma, invece, ha voluto riferire uno dei tanti motivi che li ha spinti a prendere strade diverse.

Diletta Leotta non ha sposato Can Yaman per un motivo preciso

Molti hanno sempre pensato che tra i due ci fosse un accordo segreto, anche se lei si è recata in Turchia per conoscere la famiglia di lui. Come se non bastasse come pegno d’amore le ha regalato un anello costosissimo.

Alessandro Rosica, l’investigatore social, ha parlato di un contratto stipulato. Ancora oggi non si hanno certezze. Tutto a un tratto è stata resa ufficiale la fine della loro love story. A spiegare almeno in parte la causa ci ha pensato lei.

“Ha uno stile di vita che non sarebbe tollerato”

Inoltre in base a ciò che ha detto Rosica, la Leotta non avrebbe mai tollerato il suo stile di vita. D’altronde non è mai stato nascosto il fatto che l’attore circoli con una guardia del corpo ingaggiata per tenerlo a bada.

Probabilmente questo modo di fare ha inciso così tanto sul rapporto che è giunto al capolinea. Tuttavia c’è chi pensa che la verità sia un’altra, però almeno per ora non è dato sapere.

