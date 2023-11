Diletta Leotta, a chi somiglia di più la figlia: mix perfetto tra i due genitori

Diletta Leotta e Loris Karius sono genitori a tempo pieno di una splendida bambina che ha ereditato la loro bellezza! Le persone a loro più vicine lo confermano

Diletta Leotta è una delle donne più note del mondo della televisione italiana. Oltre a essere conduttrice di programmi dediti allo sport, si occupa anche della radio e sui social rientra nella schiera delle influencer di tendenza del momento.

Nel 2008 ha mosso i suoi primi passi nel piccolo schermo l’anno successivo ha partecipato a Miss Italia e, anche se non ha superato le preselezioni, è stata notata tra le tante partecipanti. Ciò le ha permesso di mostrare il suo talento e così nel 2011 ha condotto Il compleanno di La5.

Nel 2014 si è occupata di RDS Academy in onda su Sky uno e con il tempo si è specializzata nel settore del calcio. La sua indiscussa professionalità le ha permesso di ottenere la conduzione di alcuni programmi della piattaforma di Dazn.

Ha anche affiancato Amadeus nel 2020 sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo mentre l’anno dopo ha presentato una puntata di Striscia la notizia con Alessandro Siani. Nel suo curriculum si possono menzionare tanti progetti professionali che incuriosiscono quanto la sua vita privata. In queste ore in tanti si stanno chiedendo a chi dei due genitori somiglia la piccola Aria. Andiamo subito a scoprirlo.

Ecco a chi somiglia la figlia di Diletta Leotta

Diletta Leotta è stata al centro del gossip per le sue love story. Dopo due anni d’amore con il pugile Daniele Scardina nel 2021 ha iniziato una relazione con Can Yaman, il quale le aveva fatto la proposta di matrimonio.

Lei si era recata addirittura in Turchia per conoscere la famiglia di lui, ma dopo un po’ di tempo si sono detti addio e i motivi non sono ancora stati spiegati. La Leotta si è sbilanciata dicendo di non poter tollerare alcuni suoi comportamenti. Ora è felice accanto al calciatore del Newcastle insieme si occupano di Aria. Ma è possibile vedere il suo volto? La risposta non si fa attendere.

La saggia scelta della coppia

Se diamo uno sguardo ai profili social di Diletta Leotta e Loris Karius è evidente che di proposito la tutelino perchè ancora neonata. Essendo nata il 16 agosto 2023, per ora non hanno intenzione di mostrare foto di lei in cui si vede il volto.

Anche i più temerari, quindi, devono gettare la spugna perché non troveranno foto sul web. Bisogna semplicemente affidarsi alle parole di coloro che hanno modo di vederli nella quotidianità. Proprio loro dicono che Aria rappresenta il mix perfetto le due genitori.