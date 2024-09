Dietro la Fontana di Trevi c’è una location sotterranea spettacolare: si chiama Città dell’Acqua, e ce la invidia tutto il mondo

Se sei a Roma, dalle parti della Fontana di Trevi, devi scoprire questa location sotterranea. Si tratta della Città dell’Acqua.

L’autunno e la primavera sono i periodi ideali per fare una gita nella Capitale, non solo alla scoperta dei monumenti più famosi, ma anche di quelli sconosciuti ai più. Impossibile non fare dei selfies da condividere poi sui social. Fare inoltre un salto alla Fontana di Trevi è una tappa obbligatoria. Ricordiamo che infatti essa è la più grande tra le più di 2000 fontane, che ornano magnificamente le vie e le piazze di Roma.

Qui si è soliti lanciare le classiche monetine, in segno augurale, con la speranza di ritornare presto o almeno una volta in futuro a nella Capitale. Tutti i soldi poi, sono raccolti dallo stesso Comune, che li dona in beneficienza. Tuttavia, dopo averla ammirata e realizzato qualche scatto, dobbiamo assolutamente andare alla ricerca della Città Dell’Acqua, che è sotterranea ed è vicinissima a tale monumento.

Si parla di qualcosa che, esattamente come la nostra cucina, ci è invidiata in tutto il mondo. Chiaro è che, per visitarla, è sempre meglio prenotare, soprattutto durante il weekend e nei giorni festivi, dove ovviamente le richiesta è più alta a livello di turismo. In poche parole, sotto la Fontana di Trevi, vi è un percorso sotterraneo, che possiamo percorrere ed esplorare.

La Fontana Di Trevi e la meraviglia sotterranea

Qui potremo fare un accattivante e affascinante viaggio a ritroso nel tempo, osservando da vicino le testimonianze archeologiche che hanno visto come indiscussa protagonista l’Urbe Eterna. Parliamo ad esempio dal Sacco di Alarico, l’Assedio Dei Goti, nonché l’Incendio di Nerone. A mostrarci qualcosa di questo luogo, su TikTok è @fab.fortunato.

Lui stesso ci indica come raggiungerlo facilmente, partendo proprio dalla già citata Fontana di Trevi. Dovete dare sostanzialmente le spalle alla Fontana, percorrere Vicolo Modelli e svoltare su Vicolo del Puttarello. Ed ecco qui che vi apparirà l’ingresso, con tanto di scale per raggiungere il Vicus Caprarius, ovvero la mitica Città Dell’Acqua.

Città Dell’Acqua, una tappa immancabile

È situata esattamente sotto il Rione Trevi, alla bellezza di 9 metri di profondità rispetto al piano stradale. Come ci spiega Fabiano, intorno al secondo secolo d.C., fu costruito un serbatoio idrico, con l’obiettivo di immagazzinare l’acqua proveniente dall’Acquedotto Vergine. Ciò dimostra quanto, nell’antichità, i romani fossero già all’avanguardia, anche per quel che concerneva le opere di idraulica.

Per visitare meglio questa città, è bene vestirsi comodi ed evitare le giornate particolarmente umide e piovose. È anche possibile, oltre che prenotare il proprio posto, usufruire di una visita guidata, che può anche essere comprensiva, con una piccola aggiunta, pure di un approfondimento storico e artistico sulla stessa Fontana di Trevi.