Dici addio ai FALSI amici | Questo è l’unico test che devi fare assolutamente: è attendibile al 99,9%

Amici falsi, fuori dalla mia vita! Grazie a questo test potrai capire chi sta giocando con te. Ce lo offre il Lato Positivo.

Chi trova un amico, trova un tesoro, recita un famoso detto. Antonello Venditti cantava che “Ci vorrebbe un amico” sottolineando nel suo storico brano, diventato un cult della musica italiana, facendoci intendere quanto sia fondamentale averne uno vero all’interno della propria vita. Del resto tutti quanti abbiamo la necessità di avere accanto una persona che ci capisca e che ci supporti sempre.

Il punto è che trovarlo non è così facile, anzi! Certo ora che siamo tutti quanti connessi dalla mattina alla sera sui Social siamo convinti di averne a bizzeffe, ma la maggior parte di loro manco abbiamo mai incontrato vis a vis Non li frequentiamo nella nostra quotidianità e pertanto non possiamo affermare che ci conoscano per davvero. E di contro nemmeno noi li conosciamo bene.

Ciò non toglie che, esattamente come succede talora per un flirt estivo che può diventare una storia importante, anche una persona che abbiamo iniziato a conoscere in maniera superficiale in tale maniera poi, con il trascorrere del tempo, qualche frequentazione e tante telefonate, possa diventare speciale per noi.

E con questo test, presentatoci da Il Lato Positivo, potremmo scoprilo maggiormente.

Stop ai falsi amici, con questo test lo potrai fare

Tuttavia parlare di amicizia è difficile. Indubbiamente essere amico di qualcuno non è facile, soprattutto quando si stanno vivendo momenti complicati sul lavoro o nella vita privata. Tante volte possiamo non risultare particolarmente attenti alle esigenze dell’altro o non essere pronti ad ascoltarlo e ad aiutarlo quando lui avrebbe tanto il bisogno di sapere che noi ci siamo e che lo sosteniamo.

In altri casi siamo noi che verifichiamo ciò nei nostri confronti. Ovvio che se tali atteggiamenti persistono e notiamo che questa persona si comporta così solo con noi dobbiamo incominciare a dubitare della sua amicizia. Se poi tende a non rispondere a chiamate e messaggi e, una volta che le chiediamo spiegazioni a riguardo, si arrampica sugli specchi, significa che sta mentendo e che c’è qualcosa che non va. E se noi lo vediamo come un amico e gli vogliamo bene dovremmo scoprirlo anche al fine di aiutarlo.

Gli aspetti ai quali prestare maggiore attenzione

Con gentilezza chiediamole un incontro, anche solo per un caffè. Con un confronto da soli e faccia a faccia è ben più semplice notare se sta mentendo. Non badiamo solo a quel che dice ma soprattutto al linguaggio non verbale. Se notiamo che è a disagio, dunque che si mangia le unghie, gesticola un po’ troppo, muove il piede tante volte, o ancora si tocca i capelli, significa che ha qualcosa da nasconderci.

Sorride solo con la bocca ma non con gli occhi? Non è detto che sia falso con te. Magari ha solo tante preoccupazioni nel cuore. Ed è lì che tu devi mirare. Cerca di farlo aprire, mettendolo completamente a suo agio. Non prenderlo di punta ma sii paziente. E nota poi se qualcosa cambia o se lui si fa sfuggente ancora con te mentre con altri si da alla pazza gioia. In quel caso taglia i ponti.