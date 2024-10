“Devi dare il buon esempio”: la De Filippi si spazientisce e sbotta | Preso di mira uno dei suoi ‘fedelissimi’

Nello studio di Amici di Maria De Filippi è calato il gelo. Tutti sono rimasti a bocca aperta. Al centro della questione c’è un volto amatissimo del talent show. Andiamo a scoprire cosa è successo.

Amici rappresenta un ottimo trampolino di lancio per i giovani talenti che vogliono rendere la propria passione un lavoro a tutti gli effetti. Sia cantanti che ballerini si mettono costantemente alla prova per convincere i maestri e realizzare il loro sogno.

Quest’anno non c’è Raimondo Todaro, dunque la produzione ha proposto il ruolo di maestro di ballo a Deborah Lettieri (conosciuta nel mondo dello spettacolo come Gloria Di Parma). Per quanto riguarda gli altri maestri, invece, sono stati di confermati Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.

Il pubblico di Amici sa bene che i più esigenti sono proprio Zerbi e la Celentano. Infatti in tanti ricordano sicuramente i battibecchi che hanno fatto con i colleghi per diverse opinioni sui talenti degli allievi. Rudy Zerbi ha sempre dato del filo da torcere alla Pettinelli mentre la Celentano ha discusso spesso con Raimondo Todaro.

Con grande stupore la maestra di danza ha deciso di dare una possibilità alla ballerina di latino-americano Alessia. Una scelta che ha fatto discutere, anche se in queste ore l’attenzione dei fan si sta focalizzando su ben altro.

Cala il silenzio ad Amici, Maria De Filippi è intervenuta

Nell’ultima puntata andata in onda la prima che si è esibita è stata proprio Alessia, l’allieva che fa parte della squadra della Celentano. I telespettatori sono rimasti stupiti di questa scelta perché la maestra ha sempre preferito ballerini provenienti dal mondo della danza classica.

Infatti ha puntualizzato all’inizio che bisognerà modellare il suo corpo se vuole intraprendere la carriera di ballerina. La ragazza, con tenacia e determinazione, ha giurato che si sarebbe impegnata nel portare avanti una dieta. Ha fatto delle dichiarazioni dopo la sua performance che hanno per un attimo fatto calare il gelo nello studio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

“Devi dare il buon esempio ed essere in forma”

In poche parole la ragazza ha riferito di aver perso nel giro di poco tempo due chili e mezzo con l’aiuto di esperti del settore e la Celentano non ha nascosto la sua soddisfazione. A quel punto la De Filippi è intervenuta: “Anche tu hai un regime? Perché ti serve. Se fai l’insegnante che devi dare il buon esempio ed essere in forma”.

La Celentano ha risposto che non è fuori forma e la conduttrice ha scherzato dicendo che in effetti non è proprio così. Nel frattempo sul web è scattata la polemica perché non si dovrebbe parlare di determinati temi, dal momento che molte persone sono sensibili.