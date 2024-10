Devi avere 96,90€ senza compilare nulla | Finalmente è stata fatta chiarezza: se in questa lista c’è il tuo nome sei a cavallo

Hai figli a carico? Ti spetta un beneficio. Scopri subito quanto ti offre lo Stato

L’assegno unico è uno degli strumenti di supporto economico più importanti introdotti in Italia per aiutare le famiglie con figli a carico. Si tratta di una misura universale che accorpa diverse agevolazioni preesistenti, come gli assegni familiari e le detrazioni fiscali per i figli a carico, semplificando l’accesso agli aiuti economici per le famiglie. L’assegno unico, erogato dall’Inps, spetta a tutte le famiglie con figli, indipendentemente dal reddito, ma l’importo varia a seconda della situazione economica, determinata dall’ISEE.

Il suo obiettivo principale è sostenere le famiglie nel mantenimento dei figli dalla nascita fino al compimento dei 21 anni, con un occhio di riguardo alle famiglie numerose e con redditi bassi. Tuttavia, il beneficio può essere esteso anche oltre il ventunesimo anno di età, nel caso in cui i figli continuino a dipendere economicamente dai genitori, ad esempio se frequentano l’università, svolgono un tirocinio o non guadagnano un reddito superiore a una soglia stabilita.

Per richiedere l’assegno unico, è necessario presentare domanda all’Inps, fornendo le informazioni sui figli a carico e l’ISEE aggiornato. Più basso è l’indicatore ISEE, maggiore è l’assegno mensile. In caso di figli minorenni, l’importo è più elevato, ma con il raggiungimento della maggiore età, alcune cose cambiano. Nonostante i figli maggiorenni restino a carico del genitore, le somme destinate a loro possono diminuire rispetto a quelle destinate ai figli minori.

L’assegno unico sui figli maggiorenni

Una delle domande più frequenti tra le famiglie riguarda proprio l’importo destinato ai figli maggiorenni. Con l’avvicinarsi del compimento dei 18 anni, molti si chiedono cosa cambi dal punto di vista economico e quali siano i nuovi importi previsti. Secondo le informazioni fornite dal ragioniere Iodice, noto su TikTok per i suoi brevi video esplicativi riguardanti questioni fiscali e di diritto economico, i figli maggiorenni continuano a essere considerati a carico dei genitori, a condizione che non superino determinati limiti di reddito.

Se il nucleo familiare ha un Isee fino a 17.090,61 euro, l’importo dell’assegno unico per i figli maggiorenni sarà di 96,90 euro mensili. Questo importo rappresenta un aiuto importante per le famiglie che mantengono i propri figli anche dopo la maggiore età, soprattutto se questi continuano a studiare o non hanno ancora raggiunto l’indipendenza economica. Il ragioniere Iodice risponde anche alle domande degli utenti, fornendo chiarimenti su casi specifici e offrendo informazioni utili per comprendere meglio come funziona l’assegno unico. La piattaforma TikTok si è dimostrata un canale efficace per divulgare queste informazioni, raggiungendo un vasto pubblico, soprattutto tra i giovani e le famiglie che cercano risposte semplici e chiare su argomenti complessi.

Il ruolo del tiktoker nella divulgazione

Quindi l’assegno unico rappresenta una misura di sostegno economico fondamentale per le famiglie italiane, e conoscere i dettagli sul suo funzionamento, soprattutto in relazione ai figli maggiorenni, è essenziale per pianificare le finanze familiari.

Grazie a esperti come Iodice, sempre più famiglie possono accedere a informazioni corrette e aggiornate, ottimizzando così le loro possibilità di ottenere il massimo beneficio da questa misura.