Denise Esposito e Gigi D’Alessio, la foto è davvero imbarazzante per qualcuno: “Troppo carnale”

Gigi D’Alessio si è mostrato sui social con Denise Esposito e qualche follower ha avuto da ridire. Andiamo a scoprire il motivo

Gigi D’Alessio è uno dei cantanti più amati del mondo dello spettacolo italiano, in quanto si è dedicato anche in altre attività del tutto estranee al canto. Basta pensare alla conduzione di alcuni programmi televisivi della Rai come Made in Sud.

Tutti sono concordi nel dire che sia dotato di un talento artistico che gli permette di cavalcare ancora l’onda del successo. Allo stesso tempo la sua vita privata ha scatenato la curiosità degli italiani. La prima donna che gli ha rubato il cuore è stata Carmela Di Barbato, la quale lo ha reso padre di tre figli. Poi il divorzio è giunto quando il cantante ha incontrato Anna Tatangelo.

In un secondo momento tutti si sono ricreduti sul loro conto, anche perché sono diventati genitori del piccolo Andrea. Dopo più di 15 anni di relazione anche in questo caso non c’è stato un lieto fine e ora Gigi D’Alessio è nuovamente felice tra le braccia nella giovanissima a Denise Esposito.

Spesso condividono degli scatti ottenendo tantissimi like e commenti positivi, eppure di recente ne ha pubblicato un altro e così qualcuno ha espresso un’opinione insolita. Andiamo a scoprire il motivo.

Gigi D’Alessio si mostra con Denise sul web. Qualcuno nota un dettaglio

Gigi D’Alessio da qualche anno è diventato padre per la quarta volta grazie a Denise. Galeotto è stato un concerto del cantante dove ha potuto incrociare lo sguardo della ragazza che all’inizio era restia a corrispondere l’interesse del suo idolo.

Per fortuna ha cambiato idea e ora sono una coppia a tutti gli effetti. Per ora non si parla di matrimonio, ma i più ottimisti sperano che a breve possano fare il grande passo. Per ora si devono accontentare di qualche scatto della loro quotidianità. Alcuni di questi non sono passati inosservati.

“Non ti ho mai visto così”

“Darmi, darti, darci, darsi! Non chiudere mai le mani. Le gioie non finiranno e neanche i baci, né gli anni, se non le chiudi. Non senti quale ricchezza nel dare? La vita la vinceremo noi sempre, affidandomi, affidandoti”, ecco cosa è stato riportato nella didascalia del posto che include una foto dei due in cui si abbracciano. Non occorrono parole per esprimere l’amore che hanno l’uno per l’altra.

“Troppo carnale”, “Siete bellissimi”, “Non ti ho mai visto così felice, gli occhi ti brillano come non mai” e tanti altri commenti di questo genere si possono leggere. Qualche utente social ha provato una sorta di imbarazzo per tante smancerie, ma per fortuna non tutti la pensano in questo modo.