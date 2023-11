Delia Duran si rifà il look da Federico Fashion Style e tutti notano solo questo: “Sempre più simile a Soleil”

Delia Duran si è recata nel salone di bellezza di Federico Fashion Style per avere un nuovo look. Qualcuno l’ha paragonata a una vecchia rivale

Delia Duran è nota per essere la moglie dell’attore Alex Belli, attualmente impegnato con Tale e Quale Show di Carlo Conti. I due hanno fatto molto discutere quando lui è entrato nella casa del Grande Fratello Vip qualche anno fa.

Tra i compagni d’avventura c’era la bellissima Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne nonché la scelta di Luca Onestini. Gli italiani sanno bene che Soleil gli ha dato il due di picche per dare una possibilità a Marco Cartasegna, ma anche con lui non c’è stato un lieto fine. Nel frattempo Luca all’interno della casa della seconda edizione ha intrapreso una conoscenza con Ivana Mrazova.

Con Alex Belli c’è stata un’amicizia speciale e qualche volta è sfociata in qualcosa di più importante. Proprio per questo motivo Delia ha chiesto più volte ad Alfonso Signorini di entrare nella casa come concorrente e alla fine ci è riuscita. È arrivata in finale, però non è riuscita a portare a casa la vittoria data dai telespettatori a Jessica Selassié.

Una volta spente le telecamere sono finiti qualche volta al centro del gossip per alcuni scatti fatti nel periodo estivo. Adesso si sta parlando di lei per via di una foto fatta nel noto salone di bellezza di Federico Fashion Style. Un utente social ha lasciato un commento che non è passato inosservato.

Tutti notano un dettaglio. Delia Duran identica a lei!

Non tutti sanno che Delia è un’attrice e modella venezuelana. Fin da piccola ha coltivato la passione della recitazione e così quando è arrivata in Italia ha sfilato sulle passerelle e ottenuto dei piccoli ruoli nelle fiction Il bello delle donne e L’onore e il rispetto.

Nel 2021 lei e Alex Belli sono convolati a nozze e nei loro progetti c’è un figlio. In questi giorni Delia ha voluto introdurre un piccolo cambiamento nella sua vita, ovvero cambiare il look. Qualcuno ha individuato una certa somiglianza con Soleil.

“Look sofisticato e molto glamour”

“New color for Delia Duran, un look sofisticato e molto glamour per questo inverno”, ecco cosa è stato riportato nella didascalia del post che racchiude due foto dell’hair stylist e la showgirl.

La tonalità dei capelli è molto bella, tuttavia un utente social ha fatto notare che non fa altro che somigliare sempre più a Soleil, colei che ha fatto perdere la testa al compagno ai tempi del Grande Fratello Vip. La smentita dalla diretta interessata non è ancora arrivata.