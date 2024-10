Da LIDL è già NATALE | Trovi i regali perfetti per grandi e piccini a prezzi bassissimi: i cassieri chiedono rinforzi, sono allo stremo

Da Lidl, è già Natale. Fai incetta di regali per i tuoi figli e nipotini. Spendi poco e li farai felicissimi.

Lo sappiamo, come mormorano in tanti sui Social, che c’è ancora tempo per addobbare le nostre case a festa. Nonostante ciò in tantissimi approfitteranno per il ponte dei Santi per fare un salto in cantina o in soffitta, per dare un’occhiata ad addobbi che hanno ancora a disposizione, per la parte sia interna che esterna della loro casa.

Può anche darsi che ne approfitteranno per fare un giretto ai mercatini, oltre che nei negozi specializzati, per compiere qualche piccolo acquisto o prendere degli spunti. Le festività Natalizie sono molto attese e c’è già chi già fa il classico countdown, con tanto di meme. Sulle Reti hanno già iniziato ad essere trasmessi inoltre film natalizi. Le aziende lavorano a spron battuto per proporre ad hoc prodotti mirati.

Di certo, nonostante la crisi e i perpetui rincari, tutti noi tenderemmo a lavorare di più, non solo per proporre lauti pasti ai nostri cari, ma anche per i regali. Diciamo che per gli adulti non spenderemmo troppi soldini, ma se abbiamo figli o fratelli piccoli, che credono ancora a Babbo Natale, è ovvio che non possiamo tirarci indietro.

Lidl, il Natale è già arrivato

Loro si sono già dati da fare da tempo per scrivere per bene la letterina e ci hanno anche chiesto il nostro aiuto per stilarla con cura e noi ci siamo già mossi per farci un’idea di quanto spendere per accontentarli. Non vorremmo infatti vedere la loro delusione dipinta sul viso. Difatti, qualora non ricevessero i doni richiesti, inizierebbero a penare di essere stati cattivi.

Lidl, che è dalla parte dei consumatori da sempre, ha pensato di giocare d’anticipo, proponendo già nei suoi store giocattoli meravigliosi e super richiesti a prezzi scontati. Pertanto, già dopo il 20 ottobre 2024, esattamente dal 21, ovvero i giorni in cui sono stati posti nelle ceste e nelle scansie, tantissime sono le code alle casse di genitori, nonni e zii che cercano di accaparrarseli.

Le novità imperdibili per questo Natale

Ciò che pare attirare maggiormente l’attenzione è la cucina giocattolo in legno, in vendita a soli 59€. In alte confezioni non mancano nemmeno dei set specifici, come quello da verdura, per il caffè o per preparare il sushi, ovviamente sempre in versione gioco. I prezzi variano da 5,99€ a 6,99€.

Impossibile poi, a 9,99€, non lasciarsi conquistare dal cesto da picnic. Insomma, è dunque possibile, stando sotto i 100€, fare incetta di tanti bei regalini per i piccoli di casa, che di certo, saranno entusiasti di trovarli la notte della viglia o la mattina del Santo Natale sotto l’albero, per poi iniziare a giocarci poco dopo assieme a noi. A parlarci di tutto questo è, su Instagram, @pepper.sconti.