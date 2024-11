Cucina ROMANA, solo qui mangi a sbafo e paghi una miseria | Ci tornerai altre 100 volte con chi ti pare, è assicurato

Vuoi gustare dei piatti tipici della cucina romana senza rinunciare alla qualità, ma a un prezzo accessibile per le tue tasche? Ecco dove ti devi recare.

Roma ogni giorno è frequentata da tantissime persone che provengono da ogni angolo del Pianeta per ammirare le sue bellezze artistico-culturali. Chi ama anche i piaceri della tavola, non può che approfittare.

Non a caso ci sono tantissimi ristoranti che propongono dei menù con piatti che uniscono la tradizione culinaria della città con la qualità del prodotto alimentare. Per fortuna il web permette di individuare qualche location che fa al caso proprio.

A tal proposito di recente è stato pubblicato un video in una pagina Instagram @me_magno_tutto (condiviso a sua volta nel profilo social del ristorante) e ha già ottenuto tanti like, chiaro segno che il contenuto è piaciuto.

Gli influencer in questione hanno mostrato i piatti che hanno ordinato in questo posto accessibile a tutti per i prezzi davvero inaspettati. Andiamo a scoprire di quale ristorante si tratta.

Ecco dove gustare i piatti della cucina romana

“Abbiamo iniziato con dei supplì super fillanti (5 euro), le loro praline ripiene di cacio e pepe (7 euro), i fiori di zucca pastellati ripieni di salmone e mozzarella (7 euro) e una parmigiana di melanzane (13 euro). Su tutti i piatti della tradizione romana si può scegliere l’aggiunta di tartufo, al pistacchio o funghi porcini e lui non riusciamo a non prendere la loro carbonara al tartufo”.

“Dopo aver assaggiato anche una matriciana (13 euro) siamo passate i secondi: un filetto alla griglia (24 euro) tenerissimo e degli ottimi saltimbocca alla romana (16 euro) il tutto accompagnato da patate al forno (5 euro). Per concludere in dolcezza abbiamo preso un tiramisù (8 euro) e la loro cheesecake (8 euro) con un chilo di nutella sopra”. Ma qual è il ristorante? La risposta è immediata.

Un ristorante nei pressi di un famoso edificio del passato

Stiamo parlando di La locanda del tempio, in Via di Pietra 85 – Roma. Si trova a due passi dal Pantheon, in una traversa di Via del Corso. Ciò significa che durante una gita turistica magari ha ora di pranzo si può sostare qui per un ricco pasto con piatti della tradizione romana.

Ci sono anche antipasti di terra, di mare, primi piatti di terra, pistacchio, porcini e tartufo primi, primi piatti di mare, secondi piatti di carne, secondi piatti di pesce, contorni, zuppe, insalate e anche pizze. Ovviamente non possono mancare i dolci, caffè e bevande di tutti i tipi. Se ti trovi a Roma o sede di passaggio non puoi non sederti a uno dei tavoli di questo fantastico ristorante.