Cucina pugliese a Roma: la combo che nessuno si aspettava | Il piatto di Lino Banfi colpisce ancora

Se sei a Roma e vuoi gustarti della buona cucina pugliese puoi farlo. Puoi mangiarti anche il piatto top del mitico Lino Banfi.

Non c’è alcun dubbio che nel nostro Paese, da Nord a Sud, sia ricco di tante sorprese culinarie. Di certo la nostra cucina è una delle più amate e copiate al mondo. I turisti, specie stranieri, quando giungono il loco, non vedono l’ora di gustarsi un buon piatto di pasta, come la divina pizza. In ogni caso dci sono tantissimi piatti, che passano con una certa disinvoltura dall’antipasto al dolce, degni di nota.

Se ci troviamo nella Capitale per qualche giorno di meritato riposo, oltre ad assaporare i piatti tipici della cucina romana, possiamo anche far godere le nostre papille gustative facendo una vera e propria scorpacciata di quella pugliese. Il che rappresenta una grande novità, soprattutto per chi non ha modo di fare un salto nella meravigliosa Puglia.

Se pensiamo a questa regione, oltre ai suoi paesaggi meravigliosi e al mare, nel quale è un piacere tuffarsi, non possiamo non nominare un immenso artista, che ha lasciato il segno sia sul Grande che Piccolo Schermo. È tutt’ora super attivo e in tantissimi hanno iniziato a chiamarlo Nonno Libero, come il personaggio da lui interpretato nella fiction di successo Un Medico In Famiglia.

Lino Banfi, dalla TV alla ristorazione

Inoltre in tempi recenti lo abbiamo anche ammirato come ballerino sulla pista di Ballando Con le Stelle. Sì, è proprio lui, il mitico Lino Banfi. L’artista non ha mai nemmeno nascosto il suo grande amore per la cucina, in particolare per quella della sua terra. Da moltissimi anni risiede nella Capitale ed è qui che è diventato proprietario di un bel ristorante.

Ce ne parla l’Architetto, sottolineando anche i prezzi contenuti del menù, che è molto vasto e squisitamente Made In Puglia. Le parole d’ordine sono bontà, autenticità e semplicità. E fra i tanti piatti proposti, oltre ai divini panzerotti e alle strepitose friselle, non possono mancare loro. Parliamo del primo piatto più amato in assoluto dal mitico Lino.

Il locale e le specialità del comico barese

Si tratta delle orecchiette, che qui sono proposte in diverse e accattivanti versioni. Immancabili sono quelle più tradizionali, ovvero alle cime di rapa. Per solleticarci l’appetito possiamo anche ordinare un bel tagliere misto di salumi e formaggi, da accompagnare con delle focacce. Inoltre, ora che siamo in estate, è anche possibile rinfrescarci con divine burrate, oltre che accattivanti insalate.

Il locale di Lino Banfi si chiama Orecchietteria Banfi ed è sito in Via Giuseppe Gioacchino Belli 116. È dunque posizionato in Zona Prati e oltre a un bello spazio interno, è anche provvisto di uno esterno. Il posto ideale dunque per mangiare bene, in compagnia anche dei propri cari, con la speranza di poter incontrare il simpatico proprietario, fra una portata e l’altra.