Csaba dalla Zorza, addio abiti eleganti e look sofisticati: jeans strettissimo e maglia attillata | Così non l’avete mai vista

L’affascinante conduttrice Csaba dalla Zorza si è mostrata sui social con un outfit del tutto diverso da quello proposto nel piccolo schermo. I fan sono rimasti letteralmente a bocca aperta

Nata a Milano il 5 settembre 1970, Csaba dalla Zorza è un personaggio televisivo il cui nome è stato scelto in onore di un ciclista ungherese. Infatti la donna non ha mai nascosto che il padre desiderava avere un figlio maschio, dunque per questo motivo l’ha chiamata come lo sportivo che ha da sempre seguito e stimato.

Ha partecipato al concorso di bellezza Miss Italia nel 1988 e allo stesso tempo si è dedicata all’editoria periodica incentrata apertamente sul mondo femminile con Arnoldo Mondadori Editor. Successivamente ha orientato il suo interesse per il mondo alimentare, di conseguenza si è diplomata come chef in cucina tradizionale francese.

Nel 2012 si è comunque scritta come giornalista pubblicista all’ordine dei Giornalisti della Lombardia. Nello stesso anno ha iniziato a condurre su Real Time la trasmissione Merry Christmas con Csaba e l’anno successivo Summer cooking con Csaba.

Nel 2017 è stata scelta come giudice per il programma Fuochi e fiamme per LA7 e nel 2018 con Roberto Valbuzzi e Diego Thomas è diventata conduttrice e giudice per cortesie per gli ospiti. I fan la elogiano anche per la sua indiscussa eleganza. Qualche volta, però, fa uno strappo alla regola.

Csaba dalla Zorza con un outfit diverso

Per quanto riguarda la vita privata è sposata con un noto chirurgo cardiotoracico, nonché professore universitario. Lui è Lorenzo Russo che ha reso padre di due figli Edoardo e Ludovica, nati rispettivamente nel 2005 e nel 2007.

Essendo un personaggio pubblico, tende a condividere molto nella sua quotidianità sui social. Chi la segue fin dai suoi primi esordi nel piccolo schermo sa bene che le piace puntare su classe ed eleganza non solo con gli outfit, ma anche con un buon portamento. Eppure quando si spengono i riflettori, com’è realmente nella vita di tutti i giorni? Andiamo subito a scoprirlo.

“Anche il cavolo con lei acquista stile”

Il post fa riferimento al libro Alla mia tavola dove parla del cibo sano: “Non può esserci lusso più grande del poter mangiare oggi quello che produce un orto di nostra proprietà. Io (purtroppo) non ce l’ho e vado ‘in prestito’, ma non smetto di credere e sognare che un giorno ne avrò uno tutto mio”.

Tuttavia molti follower hanno notato l’abbigliamento casual e non sono mancati i complimenti. Ciò dimostra che anche indossando un semplice jeans si può essere impeccabili.