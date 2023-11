“Corri a riprenderlo”: incoraggiamento per Sonia Bruganelli | Finalmente dopo il buio c’è la speranza

Un post di Instagram di Sonia Bruganelli sta facendo sperare i fan in un ritorno di fiamma con Paolo Bonolis. Andiamo a scoprire il motivo di tanto entusiasmo

Sonia Bruganelli si è fatta conoscere dagli italiani quando ha accettato il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Fino ad allora ha lavorato dietro le telecamere, in quanto nella vita svolge anche l’attività di imprenditrice.

Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come attrice di fotoromanzi. Nell’ambito dell’imprenditoria, invece, ha collaborato con vari brand e ha realizzato una linea d’abbigliamento per bambine Adele Virgy. In realtà non è altro che un omaggio per le sue bambine Silvia e Adele, nate dalla sua unione con il conduttore più famoso della Mediaset.

I due si sono conosciuti nel 1997 e nel 2002 sono convolati a nozze. Purtroppo la love story è giunta al capolinea l’anno scorso e la notizia ha colto tutti alla sprovvista. Già da tempo se ne parlava, però hanno sempre smentito anche avvalendosi dei social.

Poi durante un’intervista rilasciata a Vanity Fair entrambi hanno poi confermato l’addio. Tuttavia il conduttore ha precisato che la scelta è dipesa soprattutto da lei, la quale ha espresso il desiderio di cambiare vita. Eppure qualcosa potrebbe essere cambiata.

Un ritorno di fiamma tra sogno Bruganelli e Paolo Bonolis?

Anche se hanno optato per la separazione, sono rimasti comunque in buoni rapporti per la famiglia e per una questione professionale. Non a caso hanno realizzato la nuova attesissima edizione di Ciao Darwin e insieme hanno festeggiato per il buon esito del progetto.

Qualche giorno fa Bonolis è stato ospite di Fabio Fazio e una parte dell’intervista è stata divulgata sul web. L’ex moglie ha scritto testuali parole: “Continuo a pensare che tu sia il migliore”. Poi di recente è saltato fuori altro che ha dato una conferma.

“Che giri fanno due vite”

Il post è stato pubblicato qualche ora fa. La Bruganelli ha usato come colonna sonora una canzone romanticissima di Marco Mengoni, ovvero Due vite. Ha scelto una foto semplice, ma allo stesso tempo sconvolgente per via della sua bellezza. Una bellezza estremamente naturale, dunque molto apprezzata-.

Tanti sono i commenti che gli utenti social hanno lasciato esprimendo un proprio parere. Qualcuno le ha consigliato di usare meno filtri mentre altri hanno elogiato la sua indiscussa eleganza. Altri, invece, hanno fatto riferimento al suo matrimonio con l’ormai ex Paolo Bonolis: “Secondo me vi amate ancora. Avere pazienza in due produce solo cose buone e belle”. Ciò dimostra che molti vorrebbero un ritorno di fiamma.