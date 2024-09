Con una bottiglia di plastica puoi salvare la tua lavatrice | Usala in questo modo e ADIOS all’idraulico

Incredibile, ma vero: una sola bottiglia di plastica, se usata correttamente, può fare miracoli per la lavatrice.

Le faccende domestiche sono parte integrante della vita quotidiana, un insieme di attività necessarie per mantenere l’ordine e la pulizia nelle nostre case. Questi lavori, che includono la pulizia, il bucato, la cucina e molte altre mansioni, sono spesso visti come compiti noiosi e ripetitivi.

Purtroppo, anche se viviamo in un’epoca in cui l’uguaglianza di genere è sempre più promossa, le faccende domestiche continuano a gravare in modo sproporzionato sulle spalle delle donne. È ingiusto che, nonostante i progressi sociali, siano ancora loro a sobbarcarsi la maggior parte del lavoro domestico.

In molte famiglie, la divisione del lavoro è ancora radicata in vecchi schemi culturali che associano le donne alla cura della casa e della famiglia. Tuttavia, è importante riconoscere che queste responsabilità dovrebbero essere condivise equamente tra tutti i membri della famiglia, indipendentemente dal genere.

Ad ogni modo, con l’evoluzione della tecnologia, numerosi elettrodomestici sono stati sviluppati per rendere le faccende più gestibili e meno faticose: aspirapolvere, lavastoviglie e robot per la pulizia dei pavimenti hanno rivoluzionato il modo in cui affrontiamo i lavori di casa. Tutto però richiede una certa manutenzione.

La lavatrice

Tra tutti questi elettrodomestici, la lavatrice è senza dubbio uno dei più apprezzati. Prima della sua invenzione, fare il bucato era un compito arduo e fisicamente impegnativo, che richiedeva ore di lavoro manuale per lavare i panni a mano. La lavatrice ha automatizzato il processo.

Per questo bisogna ringraziare la prima lavatrice elettrica, che fu inventata nel 1908 da Alva Fisher, un ingegnere americano, e da allora è diventata un elettrodomestico indispensabile in ogni casa. Nonostante la loro utilità, le lavatrici richiedono una certa manutenzione per funzionare correttamente, quindi un esoso dispendio economico per idraulici. Ma le cose stanno cambiando.

Il trucchetto della bottiglia di plastica

Un’operazione che richiede un esborso economico ingente in idraulici è la pulizia del filtro, spesso trascurata, ma essenziale per evitare malfunzionamenti. Il filtro della lavatrice raccoglie pelucchi, monete e altri piccoli oggetti che possono ostruire il sistema di scarico.

Un trucco utile per pulire il filtro senza sporcare il pavimento consiste nell’utilizzare una bottiglia di plastica tagliata a metà come imbuto. Posizionandola sotto il filtro, è possibile raccogliere l’acqua residua che esce quando si apre il filtro, evitando che si disperda sul pavimento. Lo scelgo per te, influencer di TikTok ha mostrato tutto per filo e per segno.