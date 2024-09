Con questi 9 trucchi la mia bolletta adesso è light | Non rinuncio a nulla e vado a cena una volta in più: l’ultimo non lo avrei mai immaginato

Con questi 9 trucchi puoi dire stop alla bolletta super salata. Risparmi garantiti.

Hai appena ricevuto la bolletta della luce e non hai il coraggio di leggere la cifra che, volente o meno, dovrai per forza di cose pagare. Sai già, infatti, che sarà bella tosta. Ormai ci hai fatto l’abitudine ma chiaramente vorresti che le cose cambiassero in tale direzione. I soldini sul tuo conto corrente sono sempre meno, mentre le spese da onorare più numerose.

La lieta novella è che puoi riuscirci, ovviamente chiedendo pure la cooperazione della tua famiglia. Noi ti sveleremo 9 trucchi che ti porteranno fin da ora a risparmiare concretamente sui consumi dell’energia elettrica. La prima cosa che ti sentiamo di consigliarti è quella di verificare se effettivamente hai optato per un piano vantaggioso per te e che rispecchi al 100% le tue esigenze.

Disponi della potenza necessaria per vivere serenamente nella tua casa? Dopo aver fatto questo controllo prova a farne un altro. Hai forse lasciato ancora una volta, anche se spenti, incollati alla presa di corrente quei piccoli elettrodomestici che hai in cucina ma che non stai utilizzando da ore intere?

Bolletta, i primi trucchi per abbassarla

Qualora la risposta sia positiva, scollegali immediatamente, dal momento che anche così consumano tantissimo. La stessa identica cosa la devi fare se sono collegati a delle comode ciabatte che vanno, a loro volta, spente e scollegate. Attenzione anche agli spinotti per la ricarica del cellulare che siamo soliti lasciare attaccati alla presa.

Altro grave errore da non fare più è quello di lasciare in modalità stand by i nostri pc e televisori. Parlando di pulizia, aziona sia la lavatrice che la lavastoviglie quando, secondo il contratto che hai stipulato con la società erogatrice del servizio di energia, costa meno. Inoltre azionale solo a pieno carico. L’aspirapolvere, invece, utilizzalo con maggiore intelligenza e parsimonia.

Attenzione a questi elettrodomestici, e non solo

Ad esempio non azionarlo prima di aver dato una pulita ai mobili e averli spostati. E quando non lo stai utilizzando, staccalo dalla presa di corrente. Per cucinare, affidati maggiormente al forno a microonde che consuma meno rispetto a quello tradizionale. Tuttavia se non puoi fare a meno del secondo almeno punta sulla modalità ventilata che utilizza una sola resistenza.

Tra poco, però, ci sarà da pensare al riscaldamento. Esattamente come per il condizionatore in estate, non esagerare con il tempo di accensione e con i gradi. Ricordati che ogni volta che aumenti la potenza ti ritroverai a pagare dei bei soldini in più in bolletta. E per vivere meglio, punta pure a lampadine ed elettrodomestici a risparmio energetico. Infine, quando esci da una stanza spegni la luce e cerca di sfruttare maggiormente quella naturale.