CLAMOROSO LIDL, file chilometriche per il forno pizza a 59 euro | L’offerta scade tra due giorni

Grazie alle offerte strepitose della Lidl sarà possibile acquistare a poco prezzo il forno elettrico per la pizza. Corri prima che arrivi il giorno della scadenza.

In Italia ci sono tanti supermercati che soddisfano le esigenze di tutti proponendo prodotti con dei prezzi accessibili a tutti. Conad, Carrefour, Coop, Pam panorama, Esselunga, Eurospin, MD e tanti altri ancora. Da non dimenticare la Lidl.

La Lidl è una catena europea di supermercati di origine tedesca fondata nel 1973 dall’imprenditore Dieter Schwarz. Il padre gettò le basi mentre lui si concentrò sul settore del discount e ad oggi i suoi punti vendita sono frequentati da tantissime persone.

Sicuramente il merito sarà senza dubbio dei prodotti collocati sugli scaffali: dagli alimenti alle bevande fino ad arrivare agli articoli per l’igiene personale, prodotti per la casa e piccoli elettrodomestici.

Spesso capita di avere tra le mani dei volantini con degli sconti a dir poco sorprendenti, dunque è inevitabile cogliere l’occasione al volo e riempire fino all’orlo il carrello della spesa. Questa settimana, per esempio, è una di quelle in cui non si fa eccezione. Stavolta gli alti vertici della Lidl si sono superati alla grande.

Lidl fà un’offerta strepitosa a poco prezzo

Secondo quanto riportato nel volantino valido da lunedì 2 settembre fino a domenica 8 settembre 2024 c’è un prezzo davvero sorprendente che sta lasciando tutti a bocca aperta e riguarda il forno elettrico per la pizza. Andando nello specifico si tratta del Silvercrest Kitchen Tools, uno dei più richiesti in assoluto.

Una notizia che lascerà a bocca aperta coloro che non possono fare a meno di gustare una buona pizza. Probabilmente dopo questo acquisto non sarà necessario recarsi in una pizzeria, dato che ci si affiderà totalmente a questo fornetto elettrico.

Offerta pazzesca, ma la scadenza è imminente!

Il forno elettrico è dotato di corpi metallici chiamati resistenze e sono posizionati in determinati punti che riscaldandosi danno l’energia necessaria al cibo per la cottura. Quelli migliori in circolazione sono l’Ariete 972 Pizzeria, il G3 Ferrari G10006, il Larem Regina e tanti altri ancora. Tuttavia la Silvercrest, il marchio lanciato in esclusiva da Lidl, offre articoli tecnologici efficienti e tra questi c’è il forno menzionato.

“Adatto anche per preparare torte salate, timer regolabile fino a 15 minuti. In dotazione: due pale per pizza e pietra per pizza estraibile in coordinate, 1200 W. Riscaldamento superiore inferiore con ventole per la gestione termica. Termostato regolabile a piacere, fino a 40° C. Alla confezione 59 euro”, ecco cosa si può leggere nelle ultime pagine del volantino.