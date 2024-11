Cinecittà, il RESTYLING è appena terminato | Se ti rechi in questi giorni scoprirai un nuovo lato pazzesco: altro che cinema

Non sei mai stato a Cinecittà? Approfittane subito, in questo periodo troverai una novità pazzesca

Cinecittà è uno dei luoghi più iconici e rappresentativi del cinema italiano, nato nel 1937 alle porte di Roma come progetto ambizioso per creare una vera e propria fabbrica dei sogni italiana, una versione nostrana della celebre Hollywood.

Fondata con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’industria cinematografica nazionale, Cinecittà è rapidamente diventata un punto di riferimento per la produzione cinematografica mondiale, accogliendo nel tempo alcuni dei registi più noti, come Federico Fellini, Sergio Leone e Michelangelo Antonioni, e ospitando set di film divenuti cult come Ben Hur, La dolce vita, e molti altri.

Le sue strutture, i set imponenti e la qualità delle produzioni realizzate nel suo perimetro ne hanno fatto un simbolo di eccellenza artistica e tecnica, nonché un’attrazione per i cineasti e i cinefili di tutto il mondo.

Oggi, Cinecittà rappresenta una tappa quasi obbligatoria per chi visita Roma ed è interessato alla storia e alla magia del cinema. I suoi studi sono infatti visitabili attraverso tour guidati che permettono al pubblico di immergersi in un vero e proprio museo cinematografico, offrendo uno sguardo dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Tutta la storia del cinema italiano in un unico luogo

I visitatori possono scoprire set storici, esplorare le scenografie di grandi classici e comprendere meglio le fasi di realizzazione di un film, dagli effetti speciali alla post-produzione. Gli appassionati possono anche visitare spazi come il laboratorio dei costumi, dove sono conservati abiti di scena utilizzati nelle più celebri pellicole, oppure le sale dedicate alla storia degli effetti sonori e visivi.

Negli ultimi anni, Cinecittà ha arricchito la propria offerta aprendo un vero e proprio parco tematico, Cinecittà World, un luogo unico nel suo genere in Italia, che permette di vivere l’atmosfera del cinema italiano in modo interattivo. Il parco propone esperienze immersive che ricreano le ambientazioni dei film girati a Cinecittà e offre attrazioni dedicate ai grandi classici del cinema italiano, dalle scenografie storiche fino a effetti speciali e installazioni multimediali.

Cinecittà World continua a crescere e rinnovarsi, con aggiornamenti e nuove installazioni per rendere l’esperienza sempre più coinvolgente e al passo con i tempi.

La nuova Cinecittà

In occasione delle festività natalizie, Cinecittà World si trasforma in un mondo incantato grazie a un restyling che celebra l’atmosfera del Natale, rendendo ancora più magico e suggestivo l’intero parco. Le installazioni e le ambientazioni natalizie creano un’ambientazione che trasporta i visitatori nel cuore delle feste, con eventi e spettacoli a tema per tutta la famiglia. Quest’anno, il parco ha organizzato un’esperienza speciale per il Natale 2024, con luci, decorazioni e intrattenimenti studiati per aggiungere ulteriore fascino alle attrazioni già presenti.

Per chi desidera tenersi aggiornato sulle novità e sugli eventi previsti a Cinecittà World durante le feste, ulteriori informazioni sono disponibili su RomaToday, che fornisce dettagli sui programmi e sulle attività che arricchiranno il Natale al parco tematico.