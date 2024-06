Cibo scaduto, hai sempre commesso un grave errore | La vera scadenza è questa: prendi carta e penna

Cibo scaduto, attento a come lo tratti. Segnati per bene la reale scadenza.

Indubbiamente, nonostante la situazione difficile e complicata che vige nel nostro Paese, andare a fare la spesa è un’azione che dobbiamo compiere almeno una volta a settimana. E con il preciso e puntuale obiettivo di risparmiare parecchi soldini in tale direzione puntiamo maggiormente alla frequentazione di discount.

Ormai le varie catene sono numerosissime pure nel nostro Paese, così come gli store. Tra l’altro politica commerciale del prodotto per e non da, ovvero di quello creato da un grande marchio ma venduto sotto un altro nome, si sta rivelando sempre più vincente. In ogni caso quando ci accingiamo a fare compere è sempre bene non farci abbindolare dalle offerte.

In primis perché sovente non sono poi così eclatanti e in secundis perché talora rischiamo concretamente di portarci a casa del cibo in esubero che, qualora non riuscissimo a consumare in tempo, poi saremmo inesorabilmente costretti a gettare nel cestino dei rifiuti. Il che, con tutti i sacrifici che abbiamo fatto per acquistarlo sarebbe assolutamente da evitare.

Cibo scaduto, stop al classico errore che fai

Al di là di ciò, prima di porlo nel carrello, dobbiamo verificare il suo stato, nonché il rapporto qualità- prezzo. Impariamo poi a leggere bene l’etichetta. E per farlo dobbiamo prenderci il tempo necessario. Ergo non andiamo mai a fare la spesa quando siamo eccessivamente di fretta. E una volta a casa conserviamo nella maniera più corretta possibile ciò che abbiamo acquistato.

Inoltre badiamo alla scadenza, la cui data è ben scritta. Molti si raccomandano di non superarla per la qualità del cibo stesso così come per la nostra salute. Tuttavia è doveroso sottolineare che un alimento scaduto non è per forza di cose avariato o guasto. In ogni caso è bene che da oggi fate maggiormente caso a questo aspetto.

Che cosa puoi farci con quello che getteresti nel cestino

Se in sostanza un alimento non lo potrete più mangiare in quanto non può commestibile questo non significa affatto che non lo possiate impiegare in altra maniera. Qualche esempio? Il latte scaduto potete sfruttarlo per eliminare le macchie d’inchiostro sui vestiti o sulla mobilia. Lo yogurt è invece fantastico per dimenticarvi in un secondo delle incrostazioni anche del bagno.

Il caffè è magnifico come scrub per il vostro corpo e per salutare la detestata cellulite. Se volete scoprire come potrete riutilizzare con intelligenza altro cibo scaduto affidatevi a Instagram e al filtro Reusables, L’unica pecca è che, almeno per ora, funziona solo su alcuni determinati prodotti.