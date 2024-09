‘Ci manca solo lui:’ la De Filippi prende subito nota | Dopo Armando ecco chi torna in studio

Uomini e Donne, dopo il ritorno del cavaliere Armando ora si mormora pure il nome di un altro. Chi è pronto a tornare in studio?

Anche quest’anno il dating show più famoso di tutta quanta la TV Italiana è tornato a farci compagnia nei primi pomeriggi feriali su Canale 5. Confermatissimi gli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti nonché l’elegante Tinì Cansino. Maria De Filippi, la sua meravigliosa conduttrice, conduce come sempre seduta sulle scale.

Non sono mancate nel corso delle prime puntate, in particolare della prima andata in onda, grandi sorprese soprattutto per quanto concerne il mitico Trono Over. La prima dama a far parlare ampiamente di se è stata la splendida Gemma Galgani che ha già avuto modo di contare sulla presenza di nuovi ammiratori.

La dama Cristina ha invece avviato un forte confronto in studio con Mario Cusitore che lo scorso anno ha corteggiato fino all’ultimo la bellissima Ida Platano che era salita sul trono e che ha concluso poi la sua esperienza da tronista con un nulla di fatto. Intanto però lei non si è ancora vista. Tuttavia pare che la sua assenza nel corso delle prime registrazioni sia da addurre ad alcuni problemi di salute.

Uomini e Donne, dopo Armando pure lui sta per tornare

In ogni caso pare che lei tornerà in quel programma che tanta fama le ha donato e che, con molta probabilità, avrà modo di confrontarsi ancora una volta con Mario. Qui ad accoglierla ci sarà pure l’amico Armando Incarnato che, dopo una lunga assenza dallo show, si è rifatto rivedere, apparendo in forma smagliante.

Impossibile non notare anche la presenza, nella schiera delle dame, dell’agguerrita Aurora Tropea, mentre per ritornare nelle file dei cavalieri abbiamo di certo rivisto immediatamente Marcello Messina e Diego Tavani che hanno lasciato l’amaro in bocca alla Platano. E ora a complicare le cose, oltre al già citato Cusitore, potrebbe essere pure il ritorno di un altro uomo per lei tanto importante.

“Ci manca solo lui”, Guarnieri di nuovo nello show?

Stiamo parlando dell’affascinante Riccardo Guarnieri che con lei, ormai molti anni fa, ha vissuto un’importante storia d’amore. A dimostrazione di ciò le aveva pure donato un bel anello che lei, felice e orgogliosa, aveva pure mostrato in un video Social. Peccato che poi lui abbia cominciato a frequentare un’altra dama che da mesi e mesi fa coppia fissa con un altro ex di Ida.

Parliamo chiaramente di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. E ovvio che già rivedere i due felici lo scorso anno non abbia fatto un gran piacere alla parrucchiera ormai bresciana di adozione. E se dovesse ora, come si sussurra pesantemente sul web, tornare in studio pure Guarnieri, le scintille, nonché fulmini e saette con lei, oltre che con Incarnato, sarebbero assolutamente copiose.