Ci hanno sempre preso in giro | La FRIGGITRICE AD ARIA non è come sembra: solleva questo coperchio e scopri l’assurdo

Friggitrice ad aria, ti hanno sempre preso per il naso! Ora la verità è a portata di mano, solleva il suo coperchio.

Di certo l’avrai ampiamente disponibile anche tu nella tua cucina. Magari l’hai comperata da poco ma l’hai usata più volte non solo per preparare patatine fritte per i tuoi figli, ma anche altri cibi. Di certo molte food blogger, tra cui Benedetta Rossi, ti hanno insegnato a preparare tanti piatti di diverso genere.

La famosa cuoca ci ha anche dedicato un libro, che, come i precedenti, è poi diventato un autentico successo editoriale. Tu e i tuoi cari avete accolto questo dono che vi hanno fatto i vostri cari lo scorso Natale, sapendo che ne eravate interessati. Adesso siete voi che vorrete regalarla ai vostri fratelli, approfittando degli sconti in appositi negozi specifici per la casa.

Essendo diventati esperti potreste elargire voi consigli a loro. In ogni caso, siete sicuri di conoscerla a fondo? In realtà ci hanno sempre preso per il naso anche se non ve ne siete mai accorti. Infatti questo piccolo elettrodomestico non è come sembra. Non non è una battuta o una fakenews ma corrisponde al vero.

Friggitrice ad aria, vi hanno sempre mentito su di essa

Andiamo tuttavia per gradi, cominciamo con il sostenere che di certo vi permette di cucinare e cuocere più velocemente i vari cibi e che vi farebbe risparmiare più tempo e costi in bolletta. Dunque sì, è vero che da questo punto di vista è meglio della cottura dentro il classico forno e del microonde.

Almeno qui potrete tirare il classico sospiro di sollievo e strofinare metaforicamente parlando, le mani. Fatto che ci sono aspetti che molti non hanno mai preso in viva considerazione ma che sono importanti. A parlarcene approfonditamente su Instagram è il dott. Walter Antonucci, che con un simpatico video, girato nella sua cucina e in compagnia della friggitrice ad aria, ci ha svelato l’arcano.

Alza il coperchio e scoprirai l’arcano, ti aiuta lui

In poche parole il nome, a detta sua, sarebbe sbagliato, perché la friggitrice ad aria non frigge nulla ma cuoce, proprio come un forno, solo che lo fa più velocemente. Appunto cuoce e non frigge. Difatti, per poter dire di friggere qualche cosa bisogna avere a diposizione olio bollente e mettere in atto l’immersione, tutti aspetti che in questo elettrodomestico non ci sono.

In buona sostanza altro non è che una sorta di piccolo forno ventilato. Inoltre, per quel che concerne il concetto di cibi cancerogeni, essi possono risultare tali se cotti in qualsiasi elettrodomestico a temperature eccessivamente elevate. Dunque il trucco è quello di abbassare queste ultime. Ci metteranno di più a cuocersi, ma risulteranno ben più salutari.