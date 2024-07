“Chi ti raccomanda?”, Milly Carlucci è attonita | Pesanti accuse contro la stella di Ballando

Si parla di raccomandazione per una stella di Ballando. L’accusa lascia senza parole la splendida Milly.

Non c’è pace per la divina Milly Carlucci. E stiamo parlando di un’immensa professionista nonché una delle conduttrici di punta dell’Azienda di Viale Mazzini, nonché tra le più amate in assoluto dagli italiani. Dopo la chiusura del Cantante Mascherato che nella stagione televisiva 2022- 2023 non ha ottenuto grandi risultati, ci ha riprovato con l‘Acchiappa Talenti.

Tuttavia anche in questo caso non ha potuto contare su clamorosi dati di share. Fatto sta che adesso lei ha ben altro a che pensare. C’è infatti una nuova edizione del programma danzereccio dal sabato sera di Rai 1 da preparare nei minimi dettagli. Lei è super carica e ha girato l’Italia, da Nord a Sud, negli scorsi mesi con Ballando on The Road.

E ci ha tenuto costantemente aggiornati a riguardo su Instagram, dove è parecchio attiva per l’immensa gioia dei suoi estimatori, che sono tra l’altro molto numerosi, nonché dei telespettatori, compresi chiaramente quelli della prima ora, del suo show. Uno show che va in onda da tantissimi anni e che ha lanciato nel vasto mondo dello spettacolo molti maestri come il mitico Raimondo Todaro.

Milly Carlucci, una stella di Ballando etichettata come raccomandata

Il professionista però ha lasciato ormai da tempo la Corte di Milly per approdare a quella di Maria De Filippi, in particolare ad Amici. Adesso invece Samuel Peron opera lui stesso parecchio sulle Reti Mediaset. E dopo averlo ammirato nelle vesti di naufrago nella più recente edizione dell’Isola dei Famosi si mormora che sia pronto a entrare nella Casa Più Spiata D’Italia.

Inoltre il maestro Angelo Madonia è super chiacchierato per la sua relazione con la divina Sonia Bruganelli. Inoltre pare che la donna possa lei stessa partecipare a Ballando. In tal caso non ballerebbe però con la sua dolce metà. Fatto sta che se per lei non c’è ancora nulla di certo, lo è per due altre persone. Parliamo di Federica Nargi e Francesco Paolantoni che sono stati ufficializzati come concorrenti. Ed è quest’ultimo che si è beccato del raccomandato.

Francesco Paolantoni nel mirino degli haters

A parlarcene è La Nostra Tv. Dopo che Milly e i diretti interessati hanno condiviso su Instagram un video per dare la lieta novella pure gli haters si sono scatenati. E alcuni hanno voluto offendere il comico che abbiamo visto di recente nei programmi di Carlo Conti , da Fazio e e dalla stessa Carlucci a L’Acchiappa Talenti.

Lui ha voluto rispondere con un laconico: “Soreta“, suscitando l’ilarità dei suoi numerosi fan che non vedono l’ora di vederlo in pista. Di certo li farà molto divertire grazie alla sua innata simpatia. Fatto sta che, visto che lui possiede pure un caratterino niente male, si prevedono scintille con la giuria, soprattutto con la graffiante Selvaggia Lucarelli.