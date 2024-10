“Chi è tuo zio o tuo cugino?” La Balivo non ne azzecca una | Ennesima gaffe a La Volta Buona, pubblico ammutolito

Nello studio de La Volta Buona è calato il silenzio per via di una domanda fatta da Caterina Balivo a uno dei suoi ospiti. Ecco tutti i dettagli.

Caterina Balivo è per la seconda volta al timone della conduzione de La volta buona, il programma pomeridiano che fa compagnia proponendo vari interviste a dei volti noti del mondo dello spettacolo. Ha sostituito Serena Bortone con Oggi è un altro giorno e con il passar del tempo ha portato ottimi risultati in termini di ascolto.

Tutti sono concordi nel dire che la conduttrice abbia la capacità di mettere a proprio agio coloro che accettano volentieri di essere intervistati. Tuttavia gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo.

Di recente è accaduto un evento che non è passato inosservato ai telespettatori più attenti. Non a caso è stato ripreso dalle telecamere per poi essere riproposto nella pagina Instagram del programma televisivo.

Nello studio era presente un attore italiano che ha ottenuto la popolarità nel 2022 con il ruolo da protagonista nella serie Netflix From Scratch – La forza di un amore. Adesso fa parte del cast nella quattordicesima stagione di una delle serie della Rai più amate in assoluto. Molti avranno capito di chi si sta parlando.

Gaffe nello studio de La volta buona

Caterina Balivo nel pieno della puntata ha riferito ai telespettatori che attendeva con gioia Teo Mammucari nello studio, ma pare che abbia chiesto una bella cifra per poter essere intervistato. Di conseguenza è stata messa da parte l’idea di invitarlo.

In compenso i produttori hanno pensato di accontentare il pubblico femminile con un altro affascinante del mondo dello spettacolo. Ospite della puntata è stato Eugenio Mastrandrea. Proprio con lui la Balivo ha fatto calare per un istante il silenzio.

Una risposta del tutto inaspettata

La puntata in questione ha avuto come ospite l’attore che interpreta il nuovo capitano della serie Don Matteo. Durante la piacevole conversazione la conduttrice gli ha chiesto se il collega Valerio Mastandrea fosse un suo parente. Dopo una palese esitazione, Eugenio Mastrandrea ha dato una risposta che ha fatto per un attimo imbarazzare i presenti.

“C’è una piccola r che fa la differenza. Lui si chiama Mastandrea mentre io Mastrandrea…cognomi simili, ma non uguali”, ecco cosa ha detto il nuovo capitano della serie che affianca Raoul Bova in questa nuova avventura la televisiva. I telespettatori più attenti hanno notato questa gaffe, ma in compenso è un chiaro segno del fatto che il tutto nello studio de La volta Buona avviene in modo spontaneo.